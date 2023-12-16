«العرعر» يساعد في الوقاية من النوبات القلبية والتخثر

القاهرة - بوابة الوسط

يتمتع نبات العرعر بالعديد من الفوائد الصحية، وفي الوقت نفسه قد يتطلب استخدامه بعض الحذر، إذ إن له آثارا قد تضر بعض الحالات من المرضي، حسبما كشف الدكتور سيرغي أغابكين.

وعدّد أغابكين فوائد الثمار الناضجة لنبات العرعر الصنوبري الدائم الخضرة، التي يبلغ عمرها عدة سنوات، مشيرا إلى أنها تحتوي على مواد عطرية ومواد أخرى مفيدة يمكن استخدامها في الطعام، حسب «RT».

وتتمثل هذه الفوائد في:

1- يعرف عن ثمار العرعر أنها تساعد في تحسين عملية الهضم من خلال تحفيز إفراز عصارة المعدة، ولهذا فقد انتشر استخدامها في العديد من الخلطات مختلفة. كما تستخدم في تحضير أطباق اللحوم.

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2 - كشفت دراسات علمية أن مستخلص هذه الثمرة لديه القدرة على رفع مستوى الكوليسترول «الجيد» في الدم، وفي الوقت فسه خفض مستوى الكوليسترول «السيئ»، وهذه الفائدة تعني بالأخص مرضى القلب والأوعية الدموية، وتتمثل أهميتها في كونها تعمل على الوقاية من تصلب الشرايين، حيث يعمل الكوليسترول «الجيد» على تنظيف الأوعية الدموية من الكوليسترول «السيئ»، فيقلل من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب.

3 - أظهرت دراسات علمية أخرى قدرة نبات العرعر على الوقاية من تجلط الدم، إذ إنه يحتوى على مركبات «الفلافونويد» التى من شأنها التأثير في عملية تخثر الدم، وتقلل من خطر تجلطه.