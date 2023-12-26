الولايات المتحدة تحظر استيراد بعض ساعات «آبل»

القاهرة - بوابة الوسط

دخل الحظر الأميركي على استيراد بعض نماذج ساعات آبل الذكية حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، بعد أن عمدت إدارة الرئيس جو بايدن إلى عدم استخدام حق النقض على حكم بشأن انتهاكات براءات الاختراع.

وقررت لجنة التجارة الدولية الأميركية في أكتوبر الماضي حظر استيراد بعض طرازات آبل ووتش إلى الولايات المتحدة بسبب براءة اختراع تكنولوجيا ترصد معدلات الأكسجين في الدم.

خطأ استنتاجات اللجنة

وتقول «آبل» إن استنتاجات اللجنة كانت خطأ ويجب أن تسحب لكنها علقت الأسبوع الماضي مبيعات «آبل ووتش سيريز 9» (Apple Watch Series 9) التي طُرحت في سبتمبر، و«آبل ووتش ألترا 2» (Apple Watch Ultra 2).

يعود ذلك إلى شكوى رفعت إلى اللجنة في منتصف 2021 تتهم آبل بانتهاك وظيفة قياس الأكسجين في الدم الخاصة بشركة ماسيمو المصنعة للأجهزة الطبية.

وقال المكتب التنفيذي للرئيس في بيان الثلاثاء «بعد مشاورات متأنية، قررت السفيرة (كاثرين) تاي عدم التراجع عن القرار وأصبح قرار اللجنة التجارية نهائيا في 26 ديسمبر 2023».

وتعمل شركة آبل على تعزيز ميزات اللياقة البدنية والصحة بشكل مطرد مع كل جيل من ساعاتها التي تهيمن على فئة الساعات الذكية.

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وفي سبتمبر الماضي أصدرت آبل ساعتها Apple Watch Series 9، حيث روجت للأداء المتزايد إلى جانب ميزات مثل القدرة على الوصول إلى البيانات الصحية وتسجيلها.

وقالت «آبل» حين جرى إصدار الحظر إن «فرقنا تعمل دون كلل لخلق منتجات وخدمات تقوي قدرة المستهلكين عبر ميزات رائدة في مجالات الصحة والسلامة العامة».

ورفعت شركة ماسيمو شكوى أمام اللجنة الأميركية للتجارة الدولية في العام 2021، بحجة أن «آبل ووتش 6»، وهو طراز من الساعات الذكية طُرح للبيع في العام 2020، وكان الأول الذي يتضمن وظيفة لقياس مستوى تشبع الأكسجين في الدم، نسخ إحدى تقنياتها الحاصلة على براءة اختراع، والمعتمدة على مستوى الضوء.

آبل ترفع دعوىين على ماسيمو

وقالت «آبل» في نهاية أكتوبر الماضي «لقد حاولت شركة ماسيمو بشكل غير لائق استغلال اللجنة الأميركية للتجارة الدولية لمنع ملايين المستهلكين الأميركيين من الوصول إلى منتج من شأنه أن ينقذ حياتهم، مع ترك المجال واسعًا لساعتها الخاصة التي تستنسخ ساعة آبل».

ورفعت «آبل» دعويين في نهاية العام 2022 على «ماسيمو» بتهمة انتهاك براءات الاختراع، متهمة إياها بنسخ تكنولوجيا ساعاتها.



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