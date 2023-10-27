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هيئة أميركية توصي بحظر استيراد بعض نماذج ساعة «آبل» الذكية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 أكتوبر 2023, 01:02 مساء
هيئة أميركية توصي بحظر استيراد بعض نماذج ساعة «آبل» الذكية
من احتفال إطلاق أحد نماذج ساعات «آبل واتش» الذكية في 9 سبتمبر 2014 في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية. (أ ف ب)
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اعتبرت شركة تصنيع الأجهزة الطبية «ماسيمو» أن شركة «آبل» تقلد تقنياتها لقياس مستوى الأكسجين في الدم.

لذا أوصت هيئة أميركية رسمية بحظر استيراد نماذج من ساعة «آبل» الذكية إلى الولايات المتحدة، على ما أفادت الشركتان، أمس الخميس، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأوضحت شركة «ماسيمو» التي تتخذ كاليفورنيا مقراً، في بيان، أن لجنة التجارة الدولية الأميركية أصدرت «أمر استبعاد محدود» لهذه النماذج، يُفترَض أن يدخل حيز التنفيذ خلال 60 يوماً ما لم تعترض الحكومة الأميركية.

منتجات تُصَنَّع في معامل لمقاولين من الباطن
 يُذكر أن منتجات «آبل» تُصمَم في الولايات المتحدة، بما فيها الساعات الذكية، لكنّها تُصَنَّع في معامل لمقاولين من الباطن أهمهم شركة «فوكسكون» التايوانية، التي تقع في الصين أو تايوان أو فيتنام.

ولم تحدد شركة «ماسيمو» النماذج التي يطالها هذا القرار، وادّعت الشركة على «آبل» أمام لجنة التجارة الدولية الأميركية عام 2021 لاعتبارها أن ساعة «آبل واتش 6» التي طُرحت في السوق عام 2020 وكانت أول نموذج يتضمن وظيفة لقياس مستوى تَشَبُّع الأكسجين في الدم، تقلّد إحدى تقنياتها الحاصلة على براءة اختراع، والتي تعتمد على الضوء.

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ورأى الرئيس التنفيذي لشركة «ماسيمو» جو كياني في قرار لجنة التجارة الدولية الأميركية «رسالة قوية مفادها أن القانون يعلو حتى على أكبر شركة في العالم»، فيما أعلنت «آبل» أنها ستستأنف القرار أمام المحكمة الفدرالية، 

وفي رد على سؤال لوكالة «فرانس برس»، اتهمت المجموعة شركة «ماسيمو» بأنها «حاولت بشكل غير لائق استخدام لجنة التجارة الدولية الأميركية لمنع ملايين المستهلكين الأميركيين من الحصول على منتج قد ينقذ حياتهم، سعياً إلى إفساح المجال لساعتها الخاصة التي تقلّد ساعة (آبل)».

وأطلقت «آبل» الإصدار التاسع من ساعتها الذكية في سبتمبر الفائت.

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