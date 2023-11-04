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انخفاض مستمر في إيرادات «آبل» رغم انتعاش مبيعات «آي فون»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 01:09 مساء
انخفاض مستمر في إيرادات «آبل» رغم انتعاش مبيعات «آي فون»
هواتف «آيفون 15» معروضة في أحد متاجر لوس أنجليس بتاريخ 22 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
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أعلنت «آبل»، الخميس، أن عائداتها الفصلية شهدت انخفاضاً للمرة الرابعة على التوالي، بينما ارتفعت أرباح شركة التكنولوجيا العملاقة على خلفية أجهزة «آي فون» وخدماتها.

وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة إنها حققت أرباحاً بـ 23 مليار دولار، فيما وصلت إيراداتها إلى 89,5 مليار دولار، وهو ما يشكّل انخفاضاً طفيفاً عمّا حققته في الفترة نفسها من العام الفائت، فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة «آبل» تيم كوك إن مبيعات آي فون سجلت رقماً قياسياً جديداً في الربع الثالث من السنة، في حين بلغت الإيرادات المتأتية من خدمات آبل أعلى مستوى لها على الإطلاق. وفقا لوكالة «فرانس برس».

وحققت الشركة 43,8 مليار دولار من مبيعات آي فون، بينما حققت وحدة خدماتها التي تبيع منتجات مثل «آبل ميوزك» و«آي كلاود» 22,3 مليار دولار، مع زيادة بـ16% عن نتائج العام الفائت، وقال كوك في بيان النتائج «لدينا الآن أقوى تشكيلة من المنتجات على الإطلاق، ستكون مُتاحة في موسم الأعياد، بينها هواتف آي فون 15».

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ويأتي أداء «آي فون» مع استمرار تقلص مبيعات الهواتف الذكية عالمياً في الربع الثالث من السنة، والذي يعود إلى مراقبة المستهلكين لنفقاتهم، بحسب موقع «كاونتربوينت» الذي يتتبع السوق، وانخفضت مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 8% في الربع الثالث من السنة للمرة التاسعة على التوالي، على ما أظهر بحث أجرته خدمة «ماركت بلس» التابعة لـ«كاونتربوينت».

وشكّلت المبيعات الكبيرة لـ«آبل» في الربع الثالث من السنة إلى جانب الضجة التي أحدثتها هواتف آي فون 15 الجديدة، مؤشراً إلى أن الربع الحالي (الأخير من السنة) قد يكسر اتجاه الخسائر في الشركة، بحسب «كاونتربوينت»، وقالت «آبل» إن الكميات المُتاحة من الإصدارات المتميزة من آي فون 15 ستكون محدودة حتى نهاية العام، مما قد يكبح المبيعات.

 تكيّفنا باستمرار مع الظروف الخارجة عن إرادتنا
وقال المدير المالي لـ«آبل» لوكا مايستري «نعمل جاهدين لجعل المنتج مُتاحاً لمختلف الزبائن الذين طلبوه»، وأشار إلى أن الشركة استمرت في مواجهة «بيئة اقتصادية كلية غير متساوية» كالضغط الناجم عن أسعار صرف العملات، وتابع «لقد تكيّفنا باستمرار مع الظروف الخارجة عن إرادتنا، في حين كنّا نتنبّه لنفقاتنا وندرسها».

وانخفضت مبيعات أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والملحقات المتصلة بها على أساس سنوي، وكذلك شهدت مبيعات أجهزة «ماك» التابعة لـ«آبل» انخفاضاً بمقدار النصف، لتصل إلى 7,6 مليارات دولار خلال الربع الثالث، مع العلم أن ذلك يعود جزئياً إلى الارتفاع المفاجئ في المبيعات خلال مرحلة ما بعد كوفيد-19 قبل عام.

وقال المدير المالي لـ«آبل» «لدينا ثقة كبيرة في تشكيلة أجهزة ماك، ونحن متحمسون لجهازي آي ماك وماك بوك برو اللذين أعلنت الشركة عنهما أخيراً والمدعومين بشرائح (إم3) الخاصة بآبل»، ووصل عدد مستخدمي أجهزة «ماك» إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، فيما شكّل نصف الأشخاص الذين اشتروا الطرازات خلال الربع المنتهي أخيراً مستخدمين جدداً لأجهزة كمبيوتر «آبل»، وفق مايستري.

 وكشفت «آبل» في سبتمبر الماضي عن أحدث تشكيلة من هواتف آي فون.

المبيعات في الصين بين التقدم والتراجع
وذكرت الشركة أن المبيعات في الصين تراجعت، فيما أوضح كوك أن ذلك يعود إلى عوامل مرتبطة بسعر صرف العملات الأجنبي، وقال «نتيجة معاينة الفئات المختلفة، يتّضح أن مبيعات هواتف آي فون سجلت رقماً قياسياً في الربع الثالث من السنة في البر الرئيسي للصين».

ومنذ أن أسست شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة وجودها للمرة الأولى في الصين عام 1993، شهدت نمواً لتصبح مزوداً رئيسياً للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والإلكترونيات الاستهلاكية في البلاد، وخلال زيارة سابقة إلى بكين في مارس، قال كوك إن علاقةً «تكافليةً» تجمع «آبل» بالصين.

ولا يزال البلد الآسيوي يشكل مركز التصنيع الرئيسي للشركة، رغم التوترات الدبلوماسية بين واشنطن وبكين بالإضافة إلى الحديث عن تحويل مزيد من عمليات الإنتاج إلى الهند.

وانخفضت أسهم «أبل» بأكثر من 3% لتصل إلى 171 دولاراً في تعاملات ما بعد السوق التي أعقبت نشر نتائج الشركة المالية.

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