الصين تحظر استخدام هواتف «آيفون» في المنشآت الحكومية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

شددت الحكومة الصينية الحظر المفروض على استخدام هواتف «آيفون» من صنع شركة «أبل» الأميركية، ليشمل العاملين في الحكومة المركزية والحكومات المحلية، وكذلك الشركات المملوكة من الدولة.

تحظر الحكومة المركزية في الصين منذ العام 2020 على الوزارات والوكالات المركزية استخدام المنتجات الأجنبية. لكن مصادر داخلية كشفت أن بكين وسعت نطاق تلك القيود، في أغسطس الماضي، لتشمل الموظفين في السلطات المحلية.

ومن شأن تلك القيود إضافة مزيد من الضغوط على شركة «أبل» العالمية، التي يبدو أنها ستكون الضحية الجديدة للنزاع الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة، كما ذكر موقع «آسيا فاينانشيال»، الجمعة.

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علاوة مالية لاستبدال هواتف محلية بـ«آيفون»

قال موظف في إحدى الهيئات الحكومية الصينية، دون ذكر اسمه، إن الحظر الجديد يشمل الموظفين في الهيئات الحكومية والزوار كذلك. وأوضح: «أي شخص، بما في ذلك الزوار، يدخل منشأة العمل لا يمكنه إحضار هاتف آيفون بحوزته».

وكشف أن بعض الشركات المملوكة للدولة تمنح الموظفين علاوة تصل إلى 200 يوان، لاستبدال هواتف مصنوعة محليا بهواتف «آيفون».

وعلى الرغم من عدم توافر بيانات حول أعداد العاملين في الحكومة المركزية الصينية، تقدر بيانات بنك «أوف أميركا» أن هذا الحظر يعني تراجع مبيعات هواتف «آيفون» في الصين بمقدار 10 ملايين وحدة سنويا على الأقل.

تضرر عمالقة التكنولوجيا بالمنافسة الأميركية - الصينية

خسرت «أبل» الأميركية ما يقرب من 190 مليار دولار، بعد تراجع أسهمها على مدى العامين الماضيين، متأثرة بالنزاع الاقتصادي بين واشنطن وبكين.

كما تضرر موردون آخرون بشدة من المنافسة الأميركية – الصينية، على رأسهم «كوالكوم»، إحدى الشركات الأميركية التي تتمتع بأكبر حضور في الصين، والتي هوت أسهمها بنحو 7%، لتقود الخسائر بين شركات التكنولوجيا الكبرى. كما انخفضت أسعار الموردين الآخرين مثل «سكاي ووركس» و«برودكوم» 1.8% و7.3%.

ومما زاد الضغط على «أبل» في واحدة من أكبر أسواقها، أطلقت «هواوي» هاتفين ذكيين جديدين: هاتف «ميت إكس 5» القابل للطي، وهاتف «ميت 60 برو+»، مما أظهر مرونة في مواجهة العقوبات الأميركية، وزعزع استقرار أسهم شركات التكنولوجيا العالمية.

وترجح بيانات ارتفاع مبيعات الهواتف الذكية لـ«هواوي» هذا العام 65% إلى 38 مليون وحدة، في غياب أي مخاطر تجارية.