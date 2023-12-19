«ريفو 0» تقدم سيارتها «إنرجي» بتصميم مستقبلي

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت «ريفو0» طرح آخر إضافاتها في فئة السيارات الكهربائية التي اطلقت عليها اسم «إنرجي» وتأتي مع أربع أبواب جانبية منزلقة.

محرك السيارة

وتتميز «إنرجي» بغطاء أمامي للمحرك دائري الشكل، مع شبكة أمامية بارزة، واسطوانة كبيرة للإضاءة. وتتميز السيارة بوجود أربعة أبواب جانبية منزلقة، تفتح الأبواب الخلفية مثل الشاحنة صغيرة الحجم التقليدية، بينما تنزلق الأبواب الأمامية للخارج والأمام، حسب «كار سكوب».

«تسلا» تسحب مليوني سيارة لإصلاح نظام «المساعدة على القيادة»

تصميم السيارة

كما أنها مزودة بسقف زجاج بانورامي، وأقواس عجلات واضحة. وينضم إليهم شريط إضاءة خلفي ولوحة انزلاقية تحاكي تلك الموجودة في المقدمة.

وفي الداخل، يقوم التصميم على مقاعد فردية في ثلاث صفوف، ولوحة عدادات إلكترونية على شكل حرف «إل»، بينها شاشة للمعلومات الصوتية ونظام المعلومات وغيره.

توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في 2024.. والسيارات الهجينة «الحصان الرابح»

يمكننا أيضًا رؤية تطعيمات من الخشب وألياف الكربون بالإضافة إلى ما يبدو أنه شاشة صغيرة لركاب الصف الثاني.

وستأتي «إنرجي» مزودة بخلية وقود مدمجة، تجمع بين خلية وقود هيدروجين، وبطارية محرك كهربائي. وتقول الشركة إن هذا المزيج يدمج فوائد الخيارين، ويلغي أي عيوب قد تنشأ عن استخدام أحدهما.

تعرف على تصميم «ريفو 0» من «إنرجي» (أرشيفية: الإنترنت)