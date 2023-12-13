«تسلا» تسحب مليوني سيارة لإصلاح نظام «المساعدة على القيادة»

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت شركة «تسلا» الأميركية المصنعة للسيارات الكهربائية في سحب نحو مليوني سيارة في الولايات المتحدة بسبب خطر مرتبط بنظام المساعدة على القيادة الخاص بها.

وفي رسالة موجهة إلى المجموعة التي تتخذ كاليفورنيا مقرا لها، أمس الثلاثاء، أشارت وكالة السلامة على الطرق السريعة الأميركية «NHTSA» إلى أنه في ظروف معينة قد تكون وظيفة المساعدة على القيادة في مركبات تسلا عرضة لسوء الاستخدام، ما يؤدي إلى زيادة خطر الاصطدام، بحسب وكالة «فرانس برس».

تصميم النظام قد يتسبب في مشاركة من السائق بصورة غير مناسبة

وقال ناطق باسم الوكالة في رسالة بالبريد الإلكتروني إن التحقيق خلص إلى أن تصميم النظام قد يتسبب في «مشاركة من السائق ومن ضوابط الاستخدام بصورة غير مناسبة، ما قد يؤدي إلى استخدام سيئ للنظام». وأوضحت الوكالة الأميركية أنه في حال استخدم السائق نظام المساعدة على القيادة بشكل غير صحيح في ظروف سيئة أو فشل في التعرف على ما إذا كانت الوظيفة نشطة فقد يكون خطر وقوع حادث أعلى.

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من جهتها، اعترفت تسلا، في تقريرها الإعلامي، بأن الضوابط المطبقة على نظام المساعدة على القيادة في مركباتها «قد لا تكون كافية لمنع سوء الاستخدام من قِبل السائق»، بحسب ما ورد أيضاً في الرسالة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة. وهذه ليست أول مرة يتورط فيها نظام المساعدة على القيادة بتسلا في حوادث.

سحب المركبات بهدف تحديثات في البرنامج

وقد بدأت «NHTSA» عملية تقييم في العام 2021، للتحقيق في 11 حادثا طالت مركبات استجابة أولى متوقفة على الطرق، ومركبات تسلا مزودة بنظام المساعدة على القيادة. ونتيجة ذلك، و«من دون الموافقة على تحليل وكالة السلامة على الطرق السريعة الأميركية»، قررت تسلا في 5 ديسمبر البدء في «عمليات سحب لمركباتها بهدف تحديثات في البرنامج»، وفق ما أوضحت هيئة الطرق السريعة. والمركبات المتضررة هي بعض موديلات «تسلا إس» المنتجة بين عامي 2012 و2023 والمزودة بالنظام، وكل طرازات «موديل إكس» المنتجة بين عامي 2016 و2023، وكل نماذج «موديل 3» المنتجة بين عامي 2017 و2023، وكل طرازات «واي» المنتجة منذ 2020.

وتتلقى المركبات تحديثاً عن بُعد، ومن المتوقع أن يكون قد انطلق أمس. وسيضيف هذا التحديث بشكل خاص تنبيهات إضافية، لتشجيع السائقين على الحفاظ على السيطرة على سياراتهم، «ما يتضمن إبقاء أيديهم على عجلة القيادة»، وفق ما تشير الهيئة.