«تسلا» تستعد لإطلاق «بيتا» ذاتية القيادة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تستعد «تسلا» لإطلاق سيارة «بيتا» ذاتية القيادة بالكامل في الصين بحلول نهاية العام الجاري أو بداية العام 2024، لكنها لم تعلن رسميا موعد الإطلاق.

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يأتي ذلك بعد أن نشرت «تسلا» دليل المالك المحدث لمالكيها المحليين، الذي يتضمن وصفًا لنظام مساعدة السائق «FSD Beta». لكنها سرعان ما أزالت أي إشارة إلى النظام، الذي كانت نشرته وسائل إعلام محلية في الصين بالفعل، حسب «كار سكوب».

ويعتقد أن «تسلا»، رائدة مصنعي السيارات الكهربائية، تتقدم بخطى ثابتة نحو الإطلاق بفضل الأحكام الجديدة المتعلقة بالمركبات الذاتية القيادة التي جري إدخالها البلاد.

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وأفادت وسائل إعلام محلية في الصين بأنه سيُسمح لوكالات صينية عدة بتجربة المركبات الجاهزة للإنتاج مع أنظمة قيادة ذاتية متقدمة من المستوى 3 و4 على الطرق المحلية في مناطق محددة جغرافيا.

ويتوقع عشاق «تسلا» والمستثمرون أن يجري إطلاق «بيتا» بعد الانتهاء من الإصدار الـ12 من نظام القيادة «FSD».

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وسبق أن أشار إيلون ماسك، مالك «تسلا»، إلى إطلاق الإصدار المُحدث بشكل كامل في بداية ديسمبر، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا سيحدث فعلًا أم لا.