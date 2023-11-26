  • Alwasat News
Atwasat

«تسلا» تستعد لإطلاق «بيتا» ذاتية القيادة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 26 نوفمبر 2023, 12:25 مساء
«تسلا» تستعد لإطلاق «بيتا» ذاتية القيادة
«بيتا» تستعد للظهور في السوق الصينية خلال أيام (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تستعد «تسلا» لإطلاق سيارة «بيتا» ذاتية القيادة بالكامل في الصين بحلول نهاية العام الجاري أو بداية العام 2024، لكنها لم تعلن رسميا موعد الإطلاق.

«رينو» تتوقع ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية إلى 10 مليارات يورو بحلول 2025

يأتي ذلك بعد أن نشرت «تسلا» دليل المالك المحدث لمالكيها المحليين، الذي يتضمن وصفًا لنظام مساعدة السائق «FSD Beta». لكنها سرعان ما أزالت أي إشارة إلى النظام، الذي كانت نشرته وسائل إعلام محلية في الصين بالفعل، حسب «كار سكوب».

ويعتقد أن «تسلا»، رائدة مصنعي السيارات الكهربائية، تتقدم بخطى ثابتة نحو الإطلاق بفضل الأحكام الجديدة المتعلقة بالمركبات الذاتية القيادة التي جري إدخالها البلاد.

«تويوتا ياريس» تحصل على فئة جديدة بمحرك أقوى

وأفادت وسائل إعلام محلية في الصين بأنه سيُسمح لوكالات صينية عدة بتجربة المركبات الجاهزة للإنتاج مع أنظمة قيادة ذاتية متقدمة من المستوى 3 و4 على الطرق المحلية في مناطق محددة جغرافيا.

ويتوقع عشاق «تسلا» والمستثمرون أن يجري إطلاق «بيتا» بعد الانتهاء من الإصدار الـ12 من نظام القيادة «FSD».

«شاومي» تدخل نادي السيارات الكهربائية ديسمبر المقبل

وسبق أن أشار إيلون ماسك، مالك «تسلا»، إلى إطلاق الإصدار المُحدث بشكل كامل في بداية ديسمبر، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا سيحدث فعلًا أم لا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - نتنياهو يغرق في حرب غزة

كاريكاتير خيري - نتنياهو يغرق في حرب غزة
وثائقي عن الممثلة الفلسطينية هيام عباس يفتح «آلام الماضي» خلال مهرجان مراكش

وثائقي عن الممثلة الفلسطينية هيام عباس يفتح «آلام الماضي» خلال مهرجان مراكش
رقمنة المتحف الوطني في «صباح الوسط»

رقمنة المتحف الوطني في «صباح الوسط»
نوستالجيا التشكيلي عبدالمنعم بن ناجي في بيت اسكندر للفنون

نوستالجيا التشكيلي عبدالمنعم بن ناجي في بيت اسكندر للفنون
الآلاف يشاركون في مسيرة بلندن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

الآلاف يشاركون في مسيرة بلندن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة
«ذاكرة الاستعمار ومستقبل تاريخنا» في العدد الثاني دورية «الغرفة 211»

«ذاكرة الاستعمار ومستقبل تاريخنا» في العدد الثاني دورية «الغرفة 211»
كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
آلاف المشاركين في مسيرات حول العالم للتنديد بالعنف ضد المرأة

آلاف المشاركين في مسيرات حول العالم للتنديد بالعنف ضد المرأة
أطول ناطحة سحاب في مدينة «داخل المدينة» في اليابان

أطول ناطحة سحاب في مدينة «داخل المدينة» في اليابان
صور جوية تكشف الدمار المروع الذي خلفه الاحتلال في قطاع غزة (شاهد)

صور جوية تكشف الدمار المروع الذي خلفه الاحتلال في قطاع غزة (شاهد)
تشافي يطالب بتوقف دولي واحد سنويًا

تشافي يطالب بتوقف دولي واحد سنويًا
راشد الزبير السنوسي يتألق شعرًا في «طبرق للكتاب»

راشد الزبير السنوسي يتألق شعرًا في «طبرق للكتاب»
برشلونة يفقد نقطتين ثمينتين بالتعادل مع رايو فاييكانو بالدوري الإسباني

برشلونة يفقد نقطتين ثمينتين بالتعادل مع رايو فاييكانو بالدوري الإسباني
هاري كين يحطم رقم غيرد مولر في الدوري الألماني

هاري كين يحطم رقم غيرد مولر في الدوري الألماني
عون يطالب شركات نفط عالمية بالتخلي عن امتيازاتها طالما لم تنفذ التزاماتها التعاقدية

عون يطالب شركات نفط عالمية بالتخلي عن امتيازاتها طالما لم تنفذ التزاماتها ...
شاهد «في التسعين».. الخمسي يبرز حالة «العطش» في المنتخب الليبي بعد التعادل مع الكاميرون

شاهد «في التسعين».. الخمسي يبرز حالة «العطش» في المنتخب الليبي بعد التعادل مع ...
«حماس»: رصدنا العديد من الخروق لاتفاق الهدنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي

«حماس»: رصدنا العديد من الخروق لاتفاق الهدنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي
شاهد «في التسعين».. ناقد رياضي يثير تساؤلات مهمة حول «الفرسان» بعد التعادل مع «الأسود»

شاهد «في التسعين».. ناقد رياضي يثير تساؤلات مهمة حول «الفرسان» بعد التعادل مع ...
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«هوندا» تسحب 250 ألف سيارة بسبب عيوب في المحرك
«هوندا» تسحب 250 ألف سيارة بسبب عيوب في المحرك
«شاومي» تدخل نادي السيارات الكهربائية ديسمبر المقبل
«شاومي» تدخل نادي السيارات الكهربائية ديسمبر المقبل
«تويوتا ياريس» تحصل على فئة جديدة بمحرك أقوى
«تويوتا ياريس» تحصل على فئة جديدة بمحرك أقوى
«كيا» تطرح سيارتها الكهربائية «إي في5» مقابل 20 ألف دولار
«كيا» تطرح سيارتها الكهربائية «إي في5» مقابل 20 ألف دولار
«رينو» تكشف التعديلات الجديدة لشاحنة «ماستر»
«رينو» تكشف التعديلات الجديدة لشاحنة «ماستر»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»
«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»...
أمازون تبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت وتبدأ بطرازات هيونداي
أمازون تبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت وتبدأ بطرازات هيونداي...
«جنرال موتورز» توقف إنتاج الشاحنات ذاتية القيادة
«جنرال موتورز» توقف إنتاج الشاحنات ذاتية القيادة...
«تويوتا ياريس» تحصل على فئة جديدة بمحرك أقوى
«تويوتا ياريس» تحصل على فئة جديدة بمحرك أقوى...
«كيا» تطرح سيارتها الكهربائية «إي في5» مقابل 20 ألف دولار
«كيا» تطرح سيارتها الكهربائية «إي في5» مقابل 20 ألف دولار...
المزيد
«تسلا» تستعد لإطلاق «بيتا» ذاتية القيادة
«تسلا» تستعد لإطلاق «بيتا» ذاتية القيادة...
«لوتس» تحدد موعد كشف سيارتها الكهربائية «تايب 135»
«لوتس» تحدد موعد كشف سيارتها الكهربائية «تايب 135»...
تعرف على قوائم الأفضل في معرض لوس أنجليس للسيارات 2023
تعرف على قوائم الأفضل في معرض لوس أنجليس للسيارات 2023...
«رينو» تكشف التعديلات الجديدة لشاحنة «ماستر»
«رينو» تكشف التعديلات الجديدة لشاحنة «ماستر»...
«كيا» تطرح سيارتها الكهربائية «إي في5» مقابل 20 ألف دولار
«كيا» تطرح سيارتها الكهربائية «إي في5» مقابل 20 ألف دولار...
المزيد