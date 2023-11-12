«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت عقود الشراء الخاصة بشاحنة «سايبر تراك»، التي تنتجها شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية، أن الأخيرة فرضت بنودا بها تمنع الملاك من إعادة بيع الشاحنة الكهربائية بالكامل.

وجاء في بنود العقد، كما أورد موقع «تسلا راتي»، أنه سيكون على مشتري «سايبر تراك» تفادي إعادة بيعها لمدة تصل إلى عام تقريبا بعد تسلمها، وهي البنود نفسها المنطبقة على عمليات بيع «موديل 3» و«واي» من سيارات «تسلا».

وإذا أراد ملاك «سايبر تراك» بيعها في مدة أقل من عام من تاريخ تسلمها، فعليه أولا إبلاغ «تسلا» عبر منشور مكتوب من أجل الحصول على أمر استثناء من بنود منع إعادة البيع، أو بيعها من جديد إلى الموزع.

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وفي حال وافقت «تسلا» على إعادة بيع الشاحنة، سيتمكن البائعون وقتها من الحصول على موافقة مكتوبة من الشركة، لبيعها إلى طرف ثالث.

وتستعد «تسلا» حاليا لتسليم الشحنات الأولى من «سايبر تراك». وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس علاقات المستثمرين في «تسلا»، مارتن فيشا، إن دعوات حفل التسليم، المقرر عقده في 30 نوفمبر بمنشأة التصنيع في ولاية تكساس الأميركية، سيجرى إرسالها قريبا.