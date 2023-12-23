وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وسائل إعلام «إسرائيلية»، إن دبابات تابعة للاحتلال بدأت عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر، بحسب ما نقلت قناة الجزيرة القطرية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، ما خلف حتى الآن أكثر من 20 ألف شهيد و53 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال.

وقبل أيام كشفت إذاعة جيش الاحتلال، أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لبناء جدار تحت الأرض مضاد للأنفاق على محور صلاح الدين «فيلادلفيا»، وفق ما نقلت «سبوتنيك».

ما هو محور فيلادلفيا؟

ويمتد محور فيلادليفيا أو محور صلاح الدين من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، والتي تبلغ حوالي 14 كيلومترا.

ونصت معاهدة السلام التي وقّعتها مصر مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1979 -التي تُعرف إعلاميا بمعاهدة «كامب ديفيد»- على منطقة عازلة بطول الحدود أو ما عُرف بمحور فيلادلفيا.