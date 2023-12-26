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شركة «يوبيسوفت» الفرنسية لألعاب الفيديو تتعرض لمحاولة قرصنة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 05:32 مساء
شركة «يوبيسوفت» الفرنسية لألعاب الفيديو تتعرض لمحاولة قرصنة
الأمن في Ubisoft يعترض محاولة لسرقة 900 غيجابايت من البيانات من شركة ألعاب الفيديو. (أ ف ب)
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أعلنت شركة نشر ألعاب الفيديو الفرنسية «يوبيسوفت» اليوم الثلاثاء أنها تعرضت لمحاولة قرصنة، في سياق تعرض أطراف أخرى في صناعة ألعاب الفيديو لسرقة هائلة للبيانات مثل استوديو Insomniac Games المطور للعبة «Wolverine».

وقال ناطق باسم يوبيسوفت «نحن على علم بحادث مفترض في مجال أمن البيانات ونجري تحقيقًا حاليًا»، وفقًا لـ«فرانس برس».

بحسب الموقع المتخصص «vx-underground»، فقد حاول قراصنة سرقة حوالي 900 غيغابايت من البيانات من خوادم يوبيسوفت، إلى أن قامت فرق الأمن بوقف الاختراق الأمني الخميس.

سوني اليابانية تتعرض لقرصنة
الأسبوع الماضي، تعرض استوديو Insomniac Games، التابع لشركة سوني اليابانية العملاقة لقرصنة واسعة للبيانات الحساسة تحت شكل برامج فدية.

أمام رفض هذا الاستوديو الامتثال، كشف القراصنة  معلومات حساسة بشأن الشركة وشراكاتها وكذلك حول مشاريع الاستوديو المقبلة مثل ألعاب «Wolverine» أو «Spider-man 3».

وردت شركة «Insomniac Games» في رسالة نُشرت الخميس الماضي على منصة إكس «نشعر بالحزن والغضب في آن بشأن الهجوم الإلكتروني الإجرامي الأخير ضد الاستوديو الخاص بنا والتأثير العاطفي الذي تركه على فريق المطورين لدينا».

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وكتب الاستوديو «نحن نعلم أن البيانات المسروقة تتضمن معلومات شخصية تخص موظفينا وموظفين سابقين ومقاولين مستقلين. وتتضمن أيضًا تفاصيل أولية عن تطوير -Wolverine- لجهاز PlayStation 5 لقد كانت هذه التجربة مؤلمة جدا بالنسبة لنا». مضيفا «إن تطوير Wolverine مستمر كما هو مخطط له».

وكانت «Insomniac، وActivision-Blizzard، وElectronic Arts» تعرضت لهجمات إلكترونية محددة الهدف في السنوات الماضية.

قرصنة مقاطع فيديو الجزء السادس
وفي سبتمبر الماضي، أقرت شركة «Rockstar Games»، ناشرة لعبة الفيديو الشهيرة Grand Theft Auto، بأن مقاطع الفيديو من الجزء السادس من السلسلة، قيد التطوير حاليًا، قد جرت قرصنتها ونشرها على الإنترنت من قبل قراصنة وكشفت بشكل خاص ظهور شخصية أنثى جديدة يمكن للاعبين اختيارها حتى قبل الإعلان الرسمي.

الحالة الأبرز هي حالة CD Projekt RED حيث نشرت المجموعة البولندية في مطلع العام 2021 نسخة من طلب الفدية من القراصنة الذين قالوا أنهم سرقوا «رموز مصادر» إنتاجات كبرى مثل «Cyberpunk 2077 وThe Witcher 3»، بالإضافة إلى وثائق داخلية.
 

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