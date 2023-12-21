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مبيعات «بلاي ستيشن 5» تتجاوز 50 مليون نسخة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 ديسمبر 2023, 11:21 صباحا
مبيعات «بلاي ستيشن 5» تتجاوز 50 مليون نسخة
شعار «سوني» على صالة عرضها في طوكيو، 3 فبراير 2021. (أ ف ب)
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وصلت مبيعات منصة ألعاب الفيديو «بلاي ستيشن 5» بعد ثلاث سنوات على إطلاقها إلى 50 مليون نسخة، لتؤكد بذلك التسارع القوى الحادث في نسبة المبيعات التي تأثرت سلبا لفترة طويلة جراء نقص طال عددا من السلع، وفق ما أعلنت شركة «سوني» اليابانية.

وقالت «سوني» الأربعاء في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس» «بفضل دعم محبي بلاي ستيشن في مختلف أنحاء العالم، شهدت مبيعات «بلاي ستيشن 5» زخما قويا هذا العام مدفوعا بسلسلة من الألعاب التي تحظى بشعبية كبيرة».

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وكانت المبيعات مدعومة بإصدار ألعاب ناجحة على غرار «مارفلز سبايدر مان 2» التي بيع أكثر من 2,5 مليون نسخة منها خلال الساعات الأربع والعشرين التي تلت إصدارها في نهاية أكتوبر، و«بالدرز غايت 3» و«ألان وايك 2».

تخطى صعوبات الإنتاج بعد «كوفيد-19»
وواجه إنتاج وشحن «بلاي ستيشن 5» التي صدرت في نوفمبر 2020، خلال مرحلة «كوفيد-19»، صعوبات جراء نقص في أشباه الموصلات والتغييرات العالمية التي طرأت على سلاسل التوريد بسبب التدابير الصحية المُتخذة في عدد كبير من الدول.

وقال رئيس قسم ألعاب الفيديو لدى «سوني» جيم راين، في البيان «يسعدنا أنها المرة الأولى منذ إطلاق «بلاي ستيشن 5» يكون لدينا مخزون كامل من وحدات التحكم لموسم أعياد نهاية السنة، مما يتيح للراغبين في الحصول عليها شراءها».

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