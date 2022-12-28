الصين تمنح أول مجموعة تراخيص منذ 18 شهرا لألعاب فيديو أجنبية

القاهرة - بوابة الوسط

منحت الصين، الأربعاء، أول مجموعة تراخيص منذ 18 شهرا لألعاب فيديو أجنبية، مما يظهر مرونة من السلطات في هذا القطاع.

وتشكل ألعاب الفيديو مصدر إيرادات طائلة في الصين؛ لكن القطاع يخضع منذ العام الماضي لقيود مشددة من السلطات الراغبة في التصدي لتبعاتها السلبية على المستخدمين صغار السن خصوصًا لناحية تسببها بالإدمان، وفق «فرانس برس».

وجمدت السلطات مدى تسعة أشهر أي تراخيص جديدة، هي ضرورية لتسويق لعبة ما في أكبر سوق عالمية لألعاب الفيديو.

وبينما استؤنف منح التراخيص في أبريل، لم تحصل أي لعبة فيديو أجنبية على ترخيص لتسويقها.

وأعلنت هيئة الصحافة والمطبوعات أن 44 لعبة أجنبية حصلت، الأربعاء، على موافقة لتسويقها. ونالت شركة «نينتندو» ترخيصًا عن لعبتها «بوكيمون يونايت».

ويعود آخر ترخيص منحته الصين للعبة أجنبية إلى يونيو 2021. وعمومًا، لا تمنح الصين موافقتها على تسويق ألعاب أجنبية سوى بضع مرات في السنة، لكنّها تعطي تراخيص شهرية للألعاب المحلية.

وحازت 84 لعبة صينية تراخيص للتسويق. وفي نوفمبر، منحت الصين للمرة الأولى منذ عام ونصف العام ترخيصًا جديدًا لمجموعة «تنسنت» العملاقة في قطاع ألعاب الفيديو.

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وبعثت هذه القرارات بمؤشر إيجابي للأسواق التي رأت في ذلك تخفيفًا للقيود على قطاع مدرّ لأرباح طائلة.

وتفرض الصين قيودًا مشددة على من هم دون 18 عامًا، إذ يُسمح لهم باللعب عبر الإنترنت لمدة لا تزيد على ثلاث ساعات في الأسبوع.