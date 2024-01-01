عقيلة يطلع النواب على نتائج زيارتيه إلى مصر وتركيا

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعضاء المجلس على نتائج زيارتيه إلى مصر وتركيا، وذلك خلال جلسة المجلس الرسمية التي عقدها اليوم الإثنين بمقره في مدينة بنغازي، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقال بليحق في تصريح صحفي نشره عبر صفحته على «فيسبوك» إن عقيلة «قدم خلال الجلسة إحاطة عن زيارته الخارجية لتركيا وجمهورية مصر الشقيقة ونتائج الزيارتين، وآخر المستجدات والتطورات السياسية».

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وأضاف بليحق أن رئيس الهيئة العامة للحج والعمرة محمد رمضان خليفة صالح قام بأداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب ليباشر مهامه الموكلة إليه وفقاً للقانون، وذلك قبل تعليق الجلسة إلى الغد.

زيارة عقيلة إلى تركيا ومصر

وأجرى عقيلة خلال الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر 2023 زيارة إلى تركيا التقى خلالها كل من الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس البرلمان التركي ووزير الخارجية هاكان فيدان.

وتوجه عقيلة من تركيا إلى مصر حيث التقى في القاهرة كل من قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وتركزت مباحثات عقيلة في القاهرة وأنقرة على مناقشة تطورات العملية السياسية في ليبيا ومبادرة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي الرامية لإعادة إطلاق العملية السياسية.



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