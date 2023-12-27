«الكهرباء»: صيانة كابل على خط أبوعرقوب في غريان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، صيانة كابل على خط أبوعرقوب جهد «220 ك ف»- التصنيع جهد «30 ك.ف» في غريان.

وأجرت فرقة الكوابل بدائرة صيانة الجهد المتوسط غريان التابعة لإدارة شبكات الجهد المتوسط الجبل الغربي الكشف والاختبار على مسار الخط من أجل تحديد موقع العطب والعمل على صيانة الكابل، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

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وتكثف شركة الكهرباء خلال الفترة الأخيرة جهودها من أجل الاستعداد للذروة الشتوية حيث تعلن دوريًا عن عمليات صيانة موسعة، فضلًا عن تجديد خطوط كهرباء وإجراء إصلاحات على الشبكة.