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إدخال الوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء مصراتة إلى الشبكة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 07:58 مساء
إدخال الوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء مصراتة إلى الشبكة
الوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء مصراتة. (الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت نجاح جهود إدخال الوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء مصراتة إلى الشبكة الكهربائية.

وقالت الشركة في بيان إنه نتيجة لجهود فنيي ومهندسي إدارة محطة كهرباء مصراتة للدورة المزدوجة، جرى الدخول بالوحدة الغازية الأولى على الشبكة بعد الانتهاء من أعمال الكشف الدوري السنوي وتنفيذ الصيانات المبرمجة على الوحدة.

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يأتي ذلك ضمن الخطط الموضوعة لبرمجة صيانة وحدات التوليد على مستوى البلاد لضمان سير عملها بالكفاءة المطلوبة وإطالة عمرها، وفق بيان الشركة.
 

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