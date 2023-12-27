ضبط وافد في واقعة سرقة بصبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

ضبطت وحدة التحري والقبض بدائرة مركز شرطة صبراتة وافد يحمل إحدى الجنسيات الأفريقية بتهمة ارتكاب جريمة سرقة.

وتقدم مواطن بشكوى ضد الوافد، اتهمه فيها بالسطو على قطعة ذهب ومبلغ مالي داخل سيارته، مشيرا إلى أنه جلب المتهم من مكان تجمع العمالة الوافدة لإنجاز أعمال في منزله، حسب بيان مديرية أمن صبراتة على صفحتها في موقع «فيسبوك» أمس الثلاثاء.

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ونجح رجال الأمن في استرجاع المسروقات، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم ثم أودع الحجز.