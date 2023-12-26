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ضبط عمالة وافدة دخلوا ليبيا بطريقة غير نظامية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 11:10 مساء
ضبط عمالة وافدة دخلوا ليبيا بطريقة غير نظامية
عمالة وافدة دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية، 26 ديسمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي، ضبط عدد كبير من العمالة الوافدة دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية، في إطار حملات ضد المهاجرين غير النظاميين.

وأشارت المديرية، في بيان اليوم الإثنين إلى أن «مركز شرطة رأس إعبيدة أعد خُطة مُصغرة لمحاربة هذه الظواهر والقضاء عليها»، ونوه إلى «إجراء الإستيقافات المفاجِئة ومداهمة بعض الأماكن التي يتواجد بها المهاجرون غير النظاميين».

مركز شرطة رأس إعبيدة: ضبط عمالة وافدة ومهاجرين
وحسب البيان، فقد «أسفرت جهود هذه الحملة عن ضبط عدد كبير من العمالة الوافدة والمهاجرين الذين دخلو البلاد بطريقة غير نظامية».

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وتعد ليبيا دولة معبر للمهاجرين الذين يحاولون الوصول من شمال أفريقيا إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية. ووفق أحدث الأرقام الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل أكثر من 153 ألف مهاجر إلى إيطاليا هذا العام من تونس وليبيا. وفي 17 ديسمبر الجاري، قالت المنظمة الدولية للهجرة على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن 61 مهاجرا، بينهم نساء وأطفال، غرقوا إثر حادث قارب «مأساوي» قبالة سواحل ميناء زوارة الليبي.
 

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