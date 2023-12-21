«أطباء بلا حدود»: بفضل الدعم الأوروبي ينتهي آلاف المهاجرين إلى الاحتجاز في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن إنهاء مهمتها في طرابلس في ديسمبر الجاري بعد أكثر من ثماني سنوات من وجودها في ليبيا لعلاج وتقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين في سجون العاصمة.

وشجبت رئيسة الشؤون الإنسانية في منظمة «أطباء بلا حدود» جولي مليشار بعد عودتها من ليبيا، «دوامة العنف التي لا نهاية لها والتي يرعاها الاتحاد الأوروبي» وفق تعبيرها.

وأعدت مليشار تقريرا لمنظمة أطباء بلا حدود يسلط الضوء على أعمال العنف المرتكبة ضد المهاجرين المحتجزين من قبل المسؤولين عن مركزي الإيواء في أبوسليم وعين زارة.

وقالت في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية، اليوم الخميس، إن «هذه ليست سجونًا كما نتصورها، إنها عنابر مكتظة، تقع في أماكن مختلفة في طرابلس وفي بقية أنحاء البلاد، حيث يتجمع آلاف الرجال والنساء والأطفال معًا، معظمهم من غرب أفريقيا والسودان وإريتريا وسورية وفلسطين»، مؤكدة أن هناك الكثير من الأطفال والقصّر غير المصحوبين، أصغرهم ولد في المراكز.

كيف يجد هؤلاء الأشخاص أنفسهم معتقلين؟

وتابعت المسؤولة بالمنظمة، أن «غالبية الأشخاص الذين جرى اعتراضهم في البحر أثناء محاولتهم الفرار من ليبيا وإعادتهم قسراً من قبل خفر السواحل الليبي بفضل الدعم المادي والمالي من الاتحاد الأوروبي ينتهي بهم الأمر في مراكز الاحتجاز هذه. كما يوجد أيضًا أشخاص يجري اعتقالهم تعسفيًا في الأماكن العامة، وفي المنزل، وفي أماكن عملهم، وأحيانًا خلال حملات الاعتقال الجماعي».

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ولفتت إلى أنه وسط غياب أي وسيلة للطعن في احتجازهم أو معرفة مدته، يبقى الحل الوحيد أمامهم هو محاولة الفرار والمخاطرة بحياتهم أو دفع مبالغ كبيرة من المال من خلال «نظام ابتزاز غير رسمي لإطلاق سراحهم».

وذكرت جولي مليشار أن «قائمة انتهاكات حقوق الإنسان طويلة جدًا. حيث جرى جمع العديد من الشهادات حول العنف الجنسي والاغتصاب في سجن أبوسليم. وفي عين زارة، في عام 2023، أبلغت منظمة أطباء بلا حدود عن خمس وفيات بسبب العنف أو عدم الحصول على الرعاية الطبية».

هل يتحمل الاتحاد الأوروبي أي مسؤولية في هذا الوضع؟

وأشارت إلى أن المنظمة تابعت خلال السنوات الأخيرة، وضع الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء، بما في ذلك إيطاليا، نظامًا لضمان عدم تمكن الأشخاص من الوصول إلى أراضيهم من ليبيا، مبينة أنه من أجل القيام بذلك، «دعموا خفر السواحل الليبي ماليًا وماديًا، من خلال تسليم القوارب إليهم».

وأكدت الناشة الإنسانية أنه يجري اعتراض عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يحاولون الفرار من ليبيا و«إعادتهم قسراً، في انتهاك كامل للقانون الدولي لأن البلاد لا تعتبر آمنة». منوهة إلى أنهم «هناك يعانون من أعمال عنف لا نهاية لها»، تصفها الأمم المتحدة بأنها «جرائم ضد الإنسانية»، ثم يحاولون الهروب مرة أخرى قبل اعتراضهم.

وحذرت جولي مليشار من تحول مراكز الاحتجاز في ليبيا إلى «ثقوب سوداء، لأن الجهات الفاعلة الوحيدة التي تظل موجودة في هذه المراكز تمول إلى حد كبير من الصناديق الأوروبية، وبالتالي لا تتمتع بالاستقلالية التي تتمتع بها منظمة أطباء بلا حدود لإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان».



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