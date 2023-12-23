مديرية أمن صرمان: انتشال جثمان غريق مجهول الهوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صرمان انتشال جثمان مجهول الهوية على الشاطئ، بينما يرجح أن تخص الجثة مهاجر غير شرعي.

وقالت المديرية في بيان اليوم السبت إن الانتشال جرى على يد دائرة اختصاص مركز شرطة صرمان الشمالي، وبحضور مأموري الضبط في المركز وأعضاء جمعية الهلال الأحمر.

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وأضافت: «جرى انتشال جثة لأحد الغرقى مجهولة الهوية والهيئة تماما، وهي تعود حسب الكشف الظاهري إلى هجرة غير شرعية، وقدمت عبر البحر بفعل التقلبات الجوية».

من انتشال الجثمان الذي قذفته أمواج البحر بشاطئ صرمان (مديرية أمن صرمان)

من انتشال الجثمان الذي قذفته أمواج البحر بشاطئ صرمان (مديرية أمن صرمان)

من انتشال الجثمان الذي قذفته أمواج البحر بشاطئ صرمان (مديرية أمن صرمان)