«الدولية للهجرة»: مصرع 61 مهاجرا إثر غرق قارب قبالة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن 61 مهاجرا، بينهم نساء وأطفال، غرقوا إثر حادث قارب «مأساوي» قبالة سواحل ميناء زوارة الليبي.

ونقلت المنظمة عن ناجين قولهم إن القارب، الذي كان يقل نحو 86 شخصا، غادر من زوارة، وفق وكالة رويترز.

153 ألف مهاجر من تونس وليبيا إلى إيطاليا

وتعد ليبيا دولة معبر للمهاجرين الذين يحاولون الوصول من شمال أفريقيا إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية. ووفق أحدث الأرقام الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل أكثر من 153 ألف مهاجر إلى إيطاليا هذا العام من تونس وليبيا.

- ترحيل 7 مهاجرين مصريين عبر منفذ امساعد

- تقرير اتهمها بتسليمهم «سرًا».. تونس تنفي مزاعم ترحيل جماعي للاجئين إلى ليبيا

- ترحيل 136 مهاجرا من بنغازي إلى بنغلاديش

من جهته، قال الناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة في منطقة المتوسط، فلافيو دي غياكومو، عبر منصة «إكس»: «لقد فقد أكثر من 2250 شخصا حياتهم في وسط البحر الأبيض المتوسط هذا العام»، معربا عن أسفه على الحصيلة المرتفعة لحادث الغرق الأخير. وأضاف: «تُظهر هذه الحصيلة المأساوية أننا للأسف لا نفعل ما يكفي لإنقاذ الأرواح في البحر».