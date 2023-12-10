مديرية أمن طرابلس: لا حالات غرق أي سيارة في الطريق السريع

القاهرة - بوابة الوسط

نفي مدير مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس، اللواء عبدالعال وادي، اليوم الأحد، «تسجيل أية حالات غرق لأي سيارة على امتداد الطريق السريع»، إثر التقلبات الجوية التي شهدها شمال غرب البلاد.

وأشار عبدالعال، في تصريح نقلته الصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى «وجود بعض الحوادث الناتجة من السرعة وعدم الانتباه، ولا وجود لأي إصابات خطيرة». وأرجع المسؤول الأمني عدم تسجيل حالات غرق إلى «تضافر ووعي المواطنين، والتزامهم بتعليمات المديرية، ومجهودات فرق شركة الخدمات العامة وشركة المياه والصرف الصحي الذين لم يدّخروا جهدا في القيام بواجباتهم».

- حكومة الدبيبة تمنح الموظفين إجازة الأحد تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

- فرق شركة الكهرباء تتوجه إلى منطقة النواحي الأربعة لصيانة المواقع المتضررة من الأمطار

وأكد «وادي» أن غالبية طرق العاصمة دون مستنقعات مياه ماعدا تحويرة البيفي وطريق السواني، وجار العمل على شفط المياه منهما.



تقلبات جوية

ومرت البلاد على مدي يومين بتقلبات جوية، إذ هطلت كميات أمطار جيدة إلى غزيرة، اليوم وأمس، علي مناطق الشمال الغربي نتيجة التقلبات الجوية، وتراوحت بين 40 و85 ملليمترا علي بعض مناطق الساحل الغربي، ومرتفعات الجبل الغربي.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يستقر الطقس بدءا من يوم بعد غد الثلاثاء في كامل ربوع ليبيا، وفق بيان صادر عنه اليوم الأحد.