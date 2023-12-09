فرق شركة الكهرباء تتوجه إلى منطقة النواحي الأربعة لصيانة المواقع المتضررة من الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء توجه فرق الصيانة بالشركة إلى الخطوط المتضررة من الأمطار بمنطقة النشيع والنواحي الأربعة التي تعرضت للاحتراق والسقوط، واستبدال أعمدة التوصيل التالفة بأخرى سليمة بشكل فوري.

وقالت «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» في بيان مساء اليوم السبت إن هذه الأعمال ضمن عمل غرفة متابعة الأعطال بالشركة، استجابة لبلاغات المواطنين التي وصلت لأكثر من 250 بلاغا عن أعطال بمختلف المناطق وتمت الاستجابة بإصلاح معظمها.

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سحب المياه من الشوارع

وأضاف البيان أن فرق شركة الكهرباء تواصل بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي إصلاح الأضرار بأعمدة التوصيل والخطوط ومحطات التوزيع، بالإضافة إلى سحب المياه لحلّ المختنقات، ضمن الخطة العاجلة والاستجابة السريعة لمواجهة المنخفض الجوي.

وقررت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أن يكون غدا الأحد إجازة رسمية في المؤسسات والمرافق العامة، وذلك لسلامتهم من آثار الطقس المتوقعة.

وقالت الحكومة في القرار الذي نشرته مساء السبت إن ذلك جاء «نظرا لمقتضيات المصلحة العامة وحماية للمواطنين من آثار التوقعات الجوية التي تعيق حركة السير لوصولهم إلى آمالهم والمؤسسات التعليمية».

من أعمال موظفي شركة الكهرباء في صيانة المواقع المتضررة من الأمطار. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال موظفي شركة الكهرباء في صيانة المواقع المتضررة من الأمطار. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال موظفي شركة الكهرباء في صيانة المواقع المتضررة من الأمطار. (الشركة العامة للكهرباء)