بسبب الطقس.. مؤسسة النفط تمنح مسؤولي الشركات السلطة التقديرية في حضور العاملين

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم السبت إن مجلس إدارتها منح مديري الإدارات ومسؤولي الشركات التابعة لقطاع النفط السلطة التقديرية بشأن حضور العاملين خلال الأسبوع الجاري في ظل توقعات بسوء حالة الطقس.

ودعا مجلس الإدارة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة في جميع المواقع النفطية للحفاظ على سلامة العاملين والأصول والممتلكات، حسب بيان للمؤسسة.

وأوضح البيان أن تلك القرارات جاءت استنادا إلى ما صدر عن الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة بشأن توقعات الأحوال الجوية لهذا الأسبوع والتي تتضمن حالة الطقس وسقوط الأمطار بكميات غزيرة.

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- شركة «البريقة» توصي بالحد الأدنى من العاملين بسبب التقلبات الجوية

شركة البريقة توصي بالحد الأدنى من عدد العاملين

وأمس الجمعة، دعت شركة البريقة لتسويق النفط إلى الاعتماد على الحد الأدنى من العاملين من الأحد إلى الثلاثاء المقبل، تزامنًا مع توقعات بتقلبات جوية، وسوء طقس خلال هذه الفترة.

وطالبت الشركة جميع لجان الطوارئ في الشركة، خاصة بالمناطق التشغيلية بالزاوية وطرابلس ومصراتة، بضرورة عقد اجتماع عاجل، والاستعداد لمواجهة الطوارئ المتعلقة بحالة الطقس.