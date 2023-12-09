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بسبب الأمطار الغزيرة.. مديرية أمن طرابلس تحذر المواطنين من الخروج إلا للضرورة (فيديو)

طرابلس - بوابة الوسط السبت 09 ديسمبر 2023, 02:32 مساء
بسبب الأمطار الغزيرة.. مديرية أمن طرابلس تحذر المواطنين من الخروج إلا للضرورة (فيديو)
مياه الأمطار أمام جسر في العاصمة طرابلس، 9 دبسمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)
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نبهت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، المواطنين في طرابلس إلى «عدم الخروج من منازلهم خلال الساعات القادمة إلا للضرورة بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها العاصمة طرابلس ومحيطها، والتي من المتوقع ارتفاع كميتها في الساعات المقبلة»، وفق إدراج عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مع بداية صباح اليوم السبت، هطلت كميات كبيرة من الأمطار على المناطق الشمالية الغربية من البلاد، ولا سيما المناطق الواقعة في العاصمة طرابلس، إذ غمرت المياه الشوارع، وبدأت تجمعات المياه تتكدس في بعض الأودية، ما تسبب في توقف حركة مرور السيارات في بعض الشوارع، وفق وكالة الأنباء الليبية في طرابلس (وال).

أضرار في بعض مناطق العاصمة طرابلس
ومع بداية تجمع الأمطار، بدأت الأضرار تحدث في بعض مناطق، إذ شهد طريق البيفي، الذي افتتح قبل أربعة أشهر فقط ضمن مشروعات «عودة الحياة» التي أطلقتها حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، تجمع كميات كبيرة من المياه، وعجز المجاري الموجودة بالطريق عن تصريف كميات المطر الكبيرة التي هطلت خلال الساعات الماضية، وفق «وال».

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بينما شهد أحد شوارع منطقة الشارع الغربي القريبة من مجرى وادي المجينين هبوطاً أرضياً كبيراً بسبب تجمع المياه، ما تسبب في منع مرور سيارات المواطنين من الطريق الذي يشهد حالياً انجرافاً بسبب كمية الأمطار الغزيرة. 

من جهته، قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرة له صباح السبت، إن أمطاراً غزيرة سقطت على غالبية مناطق شمال غرب البلاد، مؤكداً أن كميات المياه تزيد في مناطق «طرابلس إلى الخمس – وبعض مناطق الدواخل – وترهونة وما جاورها – وبعض مناطق الجبل الغربي».

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