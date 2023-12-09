بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب طرابلس بسبب غزارة الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت مشاهد نشرها المركز الوطني للأرصاد الجوية، بدء جريان وادي المجينين جنوب طرابلس بسبب غزارة الأمطار.

وبحسب مشاهد أخرى نشرتها شركة الخدمات العامة طرابلس، ارتفع منسوب المياه داخل وادي المجينين، فيما أكدت الشركة أنها تقوم بتسهيل حركة مرور المياه.

وهطلت أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس السبت، بينما نبهت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر و«عدم الخروج إلا في وقت الضرورة».

«ابقوا في أماكن آمنة»

وخلفت الأمطار مستنقعات في عديد من المناطق بالعاصمة طرابلس من بينها «جسر زناتة، وجسر 11 يونيو، وجسر الغرارات، وتحويرة البيفي، وجزيرة عودة الحياة، والإشارة الضوئية الجبس، والإشارة الضوئية التضامن، وجزيرة الدرن»، وفق تصريح رئيس مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس، اللواء عبدالعال وادي، للصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- الهلال الأحمر يدعو سكان طرابلس إلى «الحيطة والحذر» (فيديو)

من جانبه حث الهلال الأحمر الليبي سكان طرابلس على «أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة العامة»، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الساعات القادمة حسب التوقعات الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال الهلال الأحمر، في بيان «من المهم أن تبقوا في أماكن آمنة وتجنبوا المناطق المنخفضة والأودية»، مضيفا «إذا كنتم في حاجة إلى المساعدة أو تواجهون أي طارئ، يرجى التواصل معنا عبر بريد الصفحة أو أرقام غرفة الطوارئ الخاصة بنا».