الهلال الأحمر يدعو سكان طرابلس إلى «الحيطة والحذر» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

حث الهلال الأحمر الليبي سكان طرابلس على «أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة العامة»، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الساعات القادمة حسب التوقعات الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال الهلال الأحمر، في بيان «من المهم أن تبقوا في أماكن آمنة وتجنبوا المناطق المنخفضة والأودية»، مضيفا «إذا كنتم في حاجة إلى المساعدة أو تواجهون أي طارئ، يرجى التواصل معنا عبر بريد الصفحة أو أرقام غرفة الطوارئ الخاصة بنا».

أمطار غزيرة على طرابلس

وهطلت أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس السبت، بينما نبهت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر «عدم الخروج إلا في وقت الضرورة».

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وخلفت الأمطار مستنقعات في عديد من المناطق بالعاصمة طرابلس من بينها «جسر زناتة، وجسر 11 يونيو، وجسر الغرارات، وتحويرة البيفي، وجزيرة عودة الحياة، والإشارة الضوئية الجبس، والإشارة الضوئية التضامن، وجزيرة الدرن»، وفق تصريح رئيس مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس، اللواء عبدالعال وادي،، للصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».