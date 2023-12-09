الأرصاد: أمطار غزيرة على معظم مناطق شمال غرب ليبيا (السبت 9 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة على غالبية مناطق شمال غرب ليبي، وستكون شديدة الغزارة أحيانا على بعض المناطق، تصحبها خلايا رعدية، مع انخفاض درجات الحرارة. وتشمل الأمطار مناطق الشمال الشرقي تدريجيا من مساء اليوم.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: هطول أمطار غزيرة على غالبية المناطق، وستكون شديدة الغزيرة أحيانا، خاصة على المناطق الساحلية من طرابلس إلى الخمس – ترهونة وما جاورها – بعض مناطق الجبل الغربي، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، واحتمال سقوط حبات البرد (التبروري)، ما يتسبب في تجمع المياه بالأماكن المنخفضة، وجريان بعض الأودية المحلية.

الرياح: غربية فشمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا، وتصل سرعتها إلى 60 كم/س على غالبية المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 11 و16 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة بدايةً من مساء هذا اليوم، تصحبها خلايا رعدية، ومن المتوقع أن تكون جيدة، خاصة على مناطق الخليج وأجدابيا إلى بنغازي، وتكون جيدة إلى غزيرة من مساء الغد على مناطق: شرق بنغازي – المرج – الجبل الأخضر حتى درنة، ما يتسبب في جريان الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتحول يوم الإثنين إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 18 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: تتكاثر السحب على مناطق الحمادة والجفرة، ويتخللها سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على غالبية المناطق.