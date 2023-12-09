  • Alwasat News
Atwasat

الأرصاد: أمطار غزيرة على معظم مناطق شمال غرب ليبيا (السبت 9 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 ديسمبر 2023, 10:16 صباحا
الأرصاد: أمطار غزيرة على معظم مناطق شمال غرب ليبيا (السبت 9 ديسمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا. (أرشيفية)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة على غالبية مناطق شمال غرب ليبي، وستكون شديدة الغزارة أحيانا على بعض المناطق، تصحبها خلايا رعدية، مع انخفاض درجات الحرارة. وتشمل الأمطار مناطق الشمال الشرقي تدريجيا من مساء اليوم.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: هطول أمطار غزيرة على غالبية المناطق، وستكون شديدة الغزيرة أحيانا، خاصة على المناطق الساحلية من طرابلس إلى الخمس – ترهونة وما جاورها – بعض مناطق الجبل الغربي، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، واحتمال سقوط حبات البرد (التبروري)، ما يتسبب في تجمع المياه بالأماكن المنخفضة، وجريان بعض الأودية المحلية.
الرياح: غربية فشمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا، وتصل سرعتها إلى 60 كم/س على غالبية المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 11 و16 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة بدايةً من مساء هذا اليوم، تصحبها خلايا رعدية، ومن المتوقع أن تكون جيدة، خاصة على مناطق الخليج وأجدابيا إلى بنغازي، وتكون جيدة إلى غزيرة من مساء الغد على مناطق: شرق بنغازي – المرج – الجبل الأخضر حتى درنة، ما يتسبب في جريان الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.
الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتحول يوم الإثنين إلى شمالية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 18 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: تتكاثر السحب على مناطق الحمادة والجفرة، ويتخللها سقوط أمطار متفرقة.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على غالبية المناطق.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر من الغد على مناطق الواحات، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وتتحول مساء الغد إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على الواحات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟
شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ناجحة (صور)

شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ...
مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء دولة فلسطينية

مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء ...
الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء

الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء
الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي أي أحد

الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي...
الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي

الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي
دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية

دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية
شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب محاسبة المقصرين

شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب ...
توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا

توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا
«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية

«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية
استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي

استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي
الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»

الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»
بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان

بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان
فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان

فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان
فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم

فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم
«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)

«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)
تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة

تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة
«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت

«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
خلال استقباله مبعوث الرئيس الروسي.. المنفي يتسلم رسالة خطية من بوتين
خلال استقباله مبعوث الرئيس الروسي.. المنفي يتسلم رسالة خطية من ...
تقرير فرنسي: طرد ما لا يقل عن 5500 مهاجر من تونس نحو حدود ليبيا منذ يونيو
تقرير فرنسي: طرد ما لا يقل عن 5500 مهاجر من تونس نحو حدود ليبيا ...
البيطار يكشف لبرنامج «فلوسنا» قيمة عقد مشروع الطريق الدائري وموعد تسليمه (فيديو)
البيطار يكشف لبرنامج «فلوسنا» قيمة عقد مشروع الطريق الدائري وموعد...
هيئة البحث والتعرف على المفقودين تعلن انتهاء العمل بمقبرة الظهر الأحمر
هيئة البحث والتعرف على المفقودين تعلن انتهاء العمل بمقبرة الظهر ...
المنفي يناقش «مبادرة باتيلي» مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
المنفي يناقش «مبادرة باتيلي» مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب طرابلس بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب طرابلس بسبب غزارة ......
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا ......
هبوط أرضي يبتلع سيارة بطريق الجامعة (صور)
هبوط أرضي يبتلع سيارة بطريق الجامعة (صور)...
المزيد
المنفي يناقش مع الحداد وجويلي أنشطة ومهام المنطقة العسكرية الغربية
المنفي يناقش مع الحداد وجويلي أنشطة ومهام المنطقة العسكرية ......
وهيبة: اجتماع المنفي مع السفراء الأوروبيين دعت له سفارة إسبانيا
وهيبة: اجتماع المنفي مع السفراء الأوروبيين دعت له سفارة ......
شاهد في «هنا ليبيا»: آخر تطورات المنخفض الجوي على طرابلس وضواحيها
شاهد في «هنا ليبيا»: آخر تطورات المنخفض الجوي على طرابلس ......
المنفي يناقش «مبادرة باتيلي» مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
المنفي يناقش «مبادرة باتيلي» مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ......
هيئة البحث والتعرف على المفقودين تعلن انتهاء العمل بمقبرة الظهر الأحمر
هيئة البحث والتعرف على المفقودين تعلن انتهاء العمل بمقبرة ......
المزيد