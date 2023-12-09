أمطار غزيرة على طرابلس.. وتحذير من «الداخلية» للمواطنين (فيديو وصور)

القاهرة - بوابة الوسط

هطلت أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس اليوم السبت، بينما نبهت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر «عدم الخروج إلا في وقت الضرورة».

وطلبت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «الابتعاد عن أماكن تجمعات المياه ، علماً بأن مكونات وزارة الداخلية متواجدة بكافة المناطق»، مشيرة إلى أن «جاري العمل على شفط المياه من قبل شركة العامة للصرف الصحي وشركة الخدمات العامة منذ ساعات الصباح الأولى بالتنسيق مع غرفة الطوارئ».

مناطق المستنقعات في طرابلس

وتتواجد المستنقعات في مناطق «جسر زناتة، وجسر 11 يونيو، وجسر الغرارات، وتحويرة البيفي، وجزيرة عودة الحياة، والإشارة الضوئية الجبس، والإشارة الضوئية التضامن، وجزيرة الدرن»، وفق تصريح رئيس مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس، اللواء عبدالعال وادي،، للصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولفت المسؤول الأمني إلى «التنسيق مع غرفة الطوارئ»، منوها إلى أن «العمل جار لشفط المياه من قِبل شركة العامة للصرف الصحي وشركة الخدمات العامة منذ ساعات الصباح الأولى». ونشرت المديرية صورا وتسجيلات مصورة لأعمال شركة الخدمات العامة منذ الصباح الباكر، لفتح المسارات بالطريق السريع والبيفي.

رجال المرور ينظمون حركة السيارة بعد هطول الأمطار في العاصمة طربلس، 9 ديسمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)

رجال المرور ينظمون حركة السيارة بعد هطول الأمطار في العاصمة طربلس، 9 ديسمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)