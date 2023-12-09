جامعة طرابلس تعلق الدراسة السبت تحسبًا لسوء الطقس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جامعة طرابلس تعليق الدراسة اليوم السبت «حفاظًا على سلامة الطلاب، نظرًا لسوء الأحوال الجوية».

قبل ذلك، أكدت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إصدار تعليمات لوزارتي الصحة والداخلية باتخاذ التدابير اللازمة وتجهيز الإمكانات لديها وتسخيرها، استعدادا لأي طارئ قد يحدث نتيجة هطول الأمطار المتوقع.

أمطار غزيرة على غالبية مناطق شمال ليبيا

وصباح الجمعة، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر غالبية مناطق شمال ليبيا بتقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة، قد تؤدي إلى جريان الأودية وتجمعات المياه في الأماكن المنخفضة.

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وقال المركز إن مناطق شمال ليبيا سوف تتأثر بداية من يومي السبت والأحد بتقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على المناطق من رأس اجدير حتى سرت والدواخل وسهل الجفارة وترهونة ومسلاتة وبني وليد، وبعض مناطق الجبل الغربي.