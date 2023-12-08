تشكيل غرفة عمليات للتعامل مع التقلبات الجوية المحتملة في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أصدر المجلس البلدي في بني وليد، مساء اليوم الجمعة، قرارا بتشكيل غرفة عمليات ولجنة للطوارئ بخصوص التغير المناخي، والتغيرات المفاجئة لحالة الطقس.

تضم اللجنة أعضاء المجلس البلدي، ورئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض ببني وليد، ورئيس غرفة الطوارئ المشتركة داخل البلدية.

كما تضم اللجنة ممثلين عن مديرية الأمن والمستشفى العام ومركز طب الطوارئ وجهاز الإسعاف وجهاز الإصحاح البيئي والشركة العامة للمياه والمركز الصحي بالمدينة، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية داخل بني وليد.

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توقعات بسقوط أمطار وتقلبات جوية على بعض المناطق السبت

وصباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر غالبية مناطق شمال ليبيا بتقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة، قد تؤدي إلى جريان الأودية، وتجمعات المياه في الأماكن المنخفضة.

وقال المركز إن مناطق شمال ليبيا سوف تتأثر بداية من يومي السبت والأحد بتقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على المناطق من رأس اجدير حتى سرت والدواخل، وسهل الجفارة وترهونة ومسلاتة وبني وليد، وبعض مناطق الجبل الغربي.