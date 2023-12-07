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حكومة الدبيبة تدرس إجراءات احترازية لمواجهة التقلبات الجوية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 ديسمبر 2023, 12:37 صباحا
حكومة الدبيبة تدرس إجراءات احترازية لمواجهة التقلبات الجوية
التومي يترأس اجتماع الفريق الحكومي للطوارئ بحكومة الدبيبة بشأن تقلبات الأحوال الجوية المحتملة، الأربعاء 6 ديسمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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عقد مسؤولون بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لاتخاذ تدابير وإجراءات احترازية بشأن الاستجابة السريعة والتعامل مع التحديات الناجمة عن التقلبات الجوية المحتملة.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة برئاسة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، اليوم الأربعاء، بحضور مدير المركز الوطني للأرصاد الجوية، بحسب منشور عبر صفحة الحكومة على «فيسبوك».

وشدد التومي على ضرورة مخاطبة جميع الجهات والمؤسسات المعنية بالاستجابة لتداعيات التقلبات الجوية بشأن رفع جاهزيتها، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لمواجهة التحديات المحتملة.

- تحذيرات من تقلبات جوية بالمنطقة الشرقية واستعدادات تحسبا للطوارئ

تحذيرات بشأن تقلبات جوية
وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرًا، اليوم الأربعاء، من تأثر مناطق شمال البلاد من رأس اجدير حتى سرت والدواخل (سهل الجفارة - ترهونة - مسلاتة)، وبعض مناطق الجبل الغربي بتقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة، وستكون شديدة الغزارة على مناطق طرابلس وما جاورها، ما قد يؤدي إلى جريان الأودية، متوقعا سقوط أمطار غزيرة تشمل مناطق الشمال الشرقي، خاصة المنطقة الممتدة من بنغازي إلى طبرق.

وسبق أن دعا المركز، في منشور أول من أمس الإثنين، المواطنين القاطنين قرب مجاري الأودية إلى توخي الحيطة والحذر جراء التوقعات بتقلبات جوية ستمتد إلى المناطق الشمالية نهاية الأسبوع الجاري.

وتوقع مدير مركز الأبحاث والتغيير المناخي بفرع المنطقة الشرقية، فارس فتحي، أن تشهد مدينة بنغازي ومدن الشرق أمطارا غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وسحب كثيفة ابتداء من الأربعاء حتى الأحد المقبل، بحسب تصريح لوكالة الأنباء الليبية (وال).

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