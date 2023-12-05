تحذيرات من تقلبات جوية بالمنطقة الشرقية واستعدادات تحسبا للطوارئ

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق المركز الوطني للإرصاد الجوية، اليوم الإثنين، تحذيرًا بشأن حدوث تقلبات جوية تشهدها مناطق شمال شرق البلاد، مصحوبة بأمطار على فترات من جيدة إلى غزيرة، خاصة على مناطق شرق بنغازي وما جاورها والمرج ومرتفعات الجبل الأخضر.

ودعا المركز، عبر صفحته على «فيسبوك»، المواطنين القاطنين قرب مجاري الأودية إلى توخي الحيطة والحذر جراء التوقعات بتقلبات جوية ستمتد إلى المناطق الشمالية آخر الأسبوع الجاري.

تقلبات جوية بالمنطقة الشرقية

وقال مدير مركز الأبحاث والتغيير المناخي فرع المنطقة الشرقية فارس فتحي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية «وال» إن القراءات والتحديثات التي أظهرتها محطات الخاصة بقياس جودة الهواء والأمطار بينت أن مدينة بنغازي ومدن الجبل الأخضر ستشهد هطولا خفيفا إلى متوسط للأمطار يستوجب تحذير المواطنين القاطنين بالقرب من أماكن المنخفضات وأماكن مجرى الوديان كمنطقة تاكنس وبعض مدن الأخرى.

وتابع «فتحي» أن درجات الحرارة بمدينة بنغازي ستتراوح اليوم من 15 درجة إلى 20 درجة، مصحوبة برياح شمالية غربية نشطة بسرعة 21 إلى 25 كيلو متر في الساعة، لافتًا إلى أن الأمطار ستستمر حتى فجر الليلة وستكون خفيفة إلى متوسطة بحسب قراءة المحطة.

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أمطار غزيرة في بنغازي ومدن الشرق

وتوقع أن تشهد مدينة بنغازي ومدن الشرق أمطار غزيرة جدًا مصحوبة بصواعق رعدية وسحب كثيفة، ابتداء من يوم الأربعاء تستمر حتى يوم الأحد المقبل ودرجة حرارة من 12 إلى 20 درجة مئوية ورياح شمالية غربية.

وأشار إلى أن المناطق المنخفضة ستشهد طقسًا غير مستقر هذا الشتاء، خاصة المناطق التي تضررت بفعل انهيار السدود وتغيير البيئة المحيطة بها؛ مما قد يؤدي إلى تجمع مياه الأمطار في العديد من الأماكن.

تحذير المواطنين القاطنين قرب السدود

وحذّر «فتحي» من خطورة المناطق المحيطة بسدي «وادي جازة» و«وادي قطارة» من ناحية افتقار السدود لأنظمة المراقبة والإنذار المبكر الذي يساهم في تجنب كارثة انهيار سد جديدة بعد كارثة درنة.

وناشد مدير مركز الأبحاث والتغيير المناخي فرع المنطقة الشرقية السلطات المختصة بتوفير مثل هذه الأنظمة، نظرًا للتغيير المناخي الذي تشهده المنطقة جراء الانحباس الحرارى الذي سيجعل تهاطل الأمطار أو حصول الأعاصير يحدث دون سابق إنذار.

استعدادات تحسبًا لأي طارئ

من جهته أكد مدير إدارة الفروع والمكاتب بجهاز الإسعاف والطوارئ بالمنطقة الشرقية صلاح القطراني أن الجهاز يتابع عن كثب التحذيرات الجوية التي نشرها المركز الوطني للإرصاد الجوية بشأن هطول أمطار غزيرة في المناطق الساحلية، مشيرا إلى أنه جرى تبليغ جميع فروع أجهزة الإسعاف بالمناطق للاستعداد في حالة حدوث أي طارئ.

وأشار القطراني إلى تمركز سيارات الإسعاف بمداخل مدن طبرق ودرنة والأبيار وتاكنس وسوسة وشحات وباقي المناطق الساحلية، بالإضافة إلى توجيه الأجهزة إلى التمركز بالأماكن القريبة من المنخفضات ومجرى السيول، مؤكدًا الجاهزية التامة ومتابعة الوضع الذي يعد حتى الآن مستقرًا ولا يستدعي القلق.