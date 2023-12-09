شركة «البريقة» توصي بالحد الأدنى من العاملين بسبب التقلبات الجوية

القاهرة - بوابة الوسط

دعت شركة البريقة لتسويق النفط إلى الاعتماد على الحد الأدنى من العاملين من الأحد إلى الثلاثاء المقبل، تزامنًا مع توقعات بتقلبات جوية، وسوء طقس خلال هذه الفترة.

وطالبت الشركة جميع لجان الطوارئ في الشركة، خاصة بالمناطق التشغيلية بالزاوية وطرابلس ومصراتة، بضرورة عقد اجتماع عاجل، والاستعداد لمواجهة الطوارئ المتعلقة بحالة الطقس.

وناشدت غرفة العمليات الرئيسية بالشركة جميع مديري المناطق والمديرين العامين ضرورة تنبيه جميع المستخدمين التابعين لهم بأخذ الحيطة والحذر في أثناء التنقل.

توقعات بتقلبات جوية من الأحد إلى الثلاثاء

وأشارت إلى احتمال حدوث تقلبات جوية بدءا من الأحد إلى الثلاثاء، حيث من المتوقع هطول كميات غزيرة من الأمطار قد تنتج منها فيضانات، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، متسببة في غلق الطرق، ما يعرض سلامة المستخدمين للخطر.

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وصباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر غالبية مناطق شمال ليبيا بتقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة، قد تؤدي إلى جريان الأودية، وتجمعات المياه في الأماكن المنخفضة.

وقال المركز إن مناطق شمال ليبيا سوف تتأثر بداية من يومي السبت والأحد بتقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على المناطق من رأس اجدير حتى سرت والدواخل وسهل الجفارة وترهونة ومسلاتة وبني وليد، وبعض مناطق الجبل الغربي.