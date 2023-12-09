حكومة الدبيبة: تعليمات لوزارتي الصحة والداخلية بالاستعداد لأي طارئ مناخي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إصدار تعليمات لوزارتي الصحة والداخلية وعدة أجهزة وجهات خدمية بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة وتجهيز الإمكانات لديها وتسخيرها، استعدادا لأي طارئ قد يحدث نتيجة هطول الأمطار المتوقع.

وقالت الحكومة، في بيان مساء الجمعة، إن وزير الحكم المحلي رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، بدر الدين التومي، أصدر هذه التعليمات في ظل تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد الجوية بسوء الطقس.

تحذيرات من تقلبات جوية يومي السبت والأحد

وصباح الجمعة، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر غالبية مناطق شمال ليبيا بتقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة، قد تؤدي إلى جريان الأودية، وتجمعات المياه في الأماكن المنخفضة.

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وقال المركز إن مناطق شمال ليبيا سوف تتأثر بداية من يومي السبت والأحد بتقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على المناطق من رأس اجدير حتى سرت والدواخل وسهل الجفارة وترهونة ومسلاتة وبني وليد، وبعض مناطق الجبل الغربي.