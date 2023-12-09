حكومة الدبيبة تمنح الموظفين إجازة الأحد تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

القاهرة - بوابة الوسط

قررت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أن يكون غدا الأحد إجازة رسمية في المؤسسات والمرافق العامة، وذلك لسلامتهم من آثار الطقس المتوقعة.

وقالت الحكومة في القرار الذي نشرته مساء السبت إن ذلك جاء «نظرا لمقتضيات المصلحة العامة وحماية للمواطنين من آثار التوقعات الجوية التي تعيق حركة السير لوصولهم إلى آمالهم والمؤسسات التعليمية»، مشيرة إلى أن الإجازات ستخصم من رصيد إجازات الموظفين.

ولفتت إلى أن القرار صدر بناء على كتاب وزير الحكم المحلي رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة رقم (12685) المؤرخ في 7 ديسمبر الجاري.

- «الأرصاد»: المنخفض الجوي بلغ ذروته على طرابلس وضواحيها

-بسبب الطقس.. مؤسسة النفط تمنح مسؤولي الشركات السلطة التقديرية في حضور العاملين

-مديرية أمن طرابلس تحذر المواطنين من الخروج إلا للضرورة (فيديو)

وأضافت الحكومة: «يراعى في تنفيذ أحكام القرار الجهات المرتبطة مهامها بالمحافظة على سلامة المواطنين وحمايتهم وأعمال الاستجابة السريعة وعليها أن تكون في حالة عمل دائم وتستدعي جميع عناصرها وتسخر إمكاناتها لمواجهة أي آثار قد تنجم عن تلك التوقعات».

كما دعا القرار المواطنين إلى التعاون مع فرق الاستجابة السريعة ورجال الأمن المكلفين بالمحافظة على سلامتهم وذلك بالتقليل من حركة السير بحيث لا يكون إلا للأغراض الطارئة والمستعجلة.