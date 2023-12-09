«الأرصاد»: المنخفض الجوي بلغ ذروته على طرابلس وضواحيها

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية محيي شعبان، مساء اليوم السبت، إن المنخفض الجوي بلغ ذروته خلال هذه الساعات على منطقة طرابلس وضواحيها وجنوب طرابلس وبعض مناطق الجبل وصولا إلى ترهونة وبني وليد مسبّبًا جريان الأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وأضاف شعبان في تصريحات إلى منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن المنخفض سيتجه ناحية الشرق باتجاه الخليج مساء اليوم السبت وصباح غد الأحد، وستهطل الأمطار على مناطق مصراتة والخليج والهلال النفطي ثم يتجه إلى أقصى المنطقة الشرقية.

المنخفض الجوي يتوغل في بعض مناطق الجنوب

وأشار مدير المكتب الإعلامي إلى أن المنخفض سيتوغل في مناطق الجنوب الغربي والشرقي بأمطار متفرقة ورياح باردة.

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وصباح اليوم، هطلت كميات كبيرة من الأمطار على المناطق الشمالية الغربية من البلاد، ولا سيما المناطق الواقعة في طرابلس، إذ غمرت المياه الشوارع، وبدأت تجمعات المياه تتكدس في بعض الأودية، ما تسبب في توقف حركة مرور السيارات في بعض الشوارع.

ودعت مديرية أمن طرابلس المواطنين في العاصمة إلى «عدم الخروج من منازلهم خلال الساعات القادمة إلا للضرورة بسبب الأمطار الغزيرة المتوقع ارتفاع كميتها في الساعات المقبلة».