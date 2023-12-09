بلدية بنغازي: الطقس يعطل أعمال ترحيل الخط الناقل للمياه بطريق المطار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية بنغازي تأجيل إيقاف الإمداد المائي لمناطق شرق المدينة، المقرر يومي الأحد والإثنين، بسبب تأجيل أعمال ترحيل الخط الناقل للمياه الواقع على طريق المطار.

وقالت البلدية، في بيان اليوم السبت، إن تأجيل الإيقاف إلى الأربعاء والخميس المقبلين سببه توقع هطول أمطار يومي الأحد والإثنين، ما يُعرقل أعمال ترحيل الخط الناقل للمياه (900 ملم).

وقف الإمداد المائي شرق بنغازي بداية من صباح الأربعاء

وأضافت أن الإيقاف سيشمل مناطق شرق بنغازي بداية من الساعة التاسعة صباح الأربعاء.

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وتابعت: «تدفق المياه سوف يعود بشكل تدريجي للأحياء السكنية التي سوف يتوقف الإمداد المائي لها بعد انتهاء الأعمال المطلوب تنفيذها خلال المُدة المذكورة».