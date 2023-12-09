«السلامة الوطنية» ترفع درجة التأهب تحسبا لـ«تقلبات جوية محتملة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة السلامة الوطنية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» «رفع درجة الاستعداد والتأهب، تحسبا لأي طارئ، مع احتمال هطول الأمطار وارتفاع منسوب المياه»، في إجراء احترازي يهدف إلى تحاشي تكرار سيناريو العاصفة «دانيال» التي ضربت البلاد في سبتمبر الماضي.

جاء ذلك في رسالة، يوم الأربعاء الماضي، إلى مديري فروع الهيئة بالمناطق، ومديري إدارة الطوارئ والأزمات، والدفاع المدني، والإنقاذ البحري، والتلوث البيئي، ومركز الدعم والإسناد، ورئيس مكتب المناوبة والتنسيق. وطلبت الهيئة من منتسبي تلك الجهات «أن يكونوا على جاهزية تامة، واتخاذ الإجراءات وتدابير الأمن والسلامة الكفيلة بالمحافظة على حماية الأرواح والممتلكات»، داعية إلى «العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق فيما بينهم، وموافاتها بالموقف اليومي».

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وتخشي السلطات الليبية تكرار سيناريو كارثة العاصفة «دانيال» بالمنطقة الشرقية في سبتمبر الماضي، وما خلفته من آلاف الوفيات والمفقودين.

وصباح الجمعة، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر غالبية مناطق شمال ليبيا بتقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة، قد تؤدي إلى جريان الأودية وتجمعات المياه في الأماكن المنخفضة.

تعليمات لوزارتي الصحة والداخلية بالاستعداد لأي طارئ مناخي

وفي وقت سابق الجمعة، أصدرت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تعليمات لوزارتي الصحة والداخلية وعدة أجهزة وجهات خدمية، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة، وتجهيز الإمكانات لديها وتسخيرها، استعدادا لأي طارئ قد يحدث نتيجة هطول الأمطار المتوقع.

كما قرر المجلس البلدي في بني وليد، مساء الجمعة، تشكيل غرفة عمليات ولجنة للطوارئ بخصوص التغير المناخي والتغيرات المفاجئة لحالة الطقس.