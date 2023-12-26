الحداد يطلع المنفي على الوضع الأمني بالنقاط الحدودية مع تونس والجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش، محمد المنفي، على الوضع الأمني بالنقاط الحدودية الغربية مع كل من تونس والجزائر، بالإضافة إلى الوضع الأمني بصفة عامة بمنطقة الساحل الغربي.

والتقى المنفي في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، اليوم الثلاثاء، بالحداد ومعاون رئيس الأركان العامة الفريق صلاح الدين النمروش.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن «رئيس الأركان العامة قدم إحاطة كاملة للقائد الأعلى، عن الوضع الأمني بالنقاط الحدودية الليبية - التونسية والليبية - الجزائرية، وتنظيم عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية المرابطين على الحدود، وذلك لمنع عمليات التهريب ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها، بالإضافة للوضع للأمني بصفة عامة بمنطقة الساحل الغربي».