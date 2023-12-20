تكليف جهاز حرس الحدود في الجيش ووزارة الداخلية بتأمين المنافذ الحدودية الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

كلف مجلس الدفاع وبسط الأمن برئاسة المجلس الرئاسي جهاز حرس الحدود في الجيش ووزارة الداخلية بتأمين المنافذ الحدودية الغربية، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي مساء اليوم الأربعاء.

وعقد مجلس الدفاع وبسط الأمن، ظهر اليوم، اجتماعا في طرابلس، برئاسة عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي بصفتهما القائد الأعلى للجيش الليبي، وحضور رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفريق حسين العائب، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء لطفي الحراري.

- مجلس الدفاع وبسط الأمن يبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية

- مجلس الدفاع وبسط الأمن يؤكد استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الاجتماع الأمني الموسع لمجلس الدفاع وبسط الأمن خصص لبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في المناطق الحدودية الرابطة بين ليبيا وتونس والجزائر، بمشاركة كل من رئيس ركن حرس الحدود، ومستشار رئيس الأركان العامة للشؤون الأمنية والحدود، ورئيس هيئة الإمداد والتموين.

وأكد المكتب الإعلامي أن الاجتماع جرى خلاله «تكليف ركن حرس الحدود في الجيش ووزارة الداخلية بالعمل على تأمين المنافذ الحدودية الغربية، وتأكيد الاستمرار في متابعة الوضع الأمني بالمنطقة الغربية والنقاط الحدودية، بالتنسيق بين الأجهزة المختصة، لوضع الخطط الأمنية التي تسهم في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسيادته».