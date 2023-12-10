المنفي يناقش مع الحداد وجويلي أنشطة ومهام المنطقة العسكرية الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد، رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي مع الحداد وجويلي الذي عُقِد بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس «تناول مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام المنطقة العسكرية الغربية».

- جويلي يطلع المنفي على الوضع العسكري بالمنطقة الغربية

ويأتي اللقاء بعد اجتماع المنفي وجويلي في وقت سابق اليوم والذي أطلع خلال الثاني رئيس المجلس الرئاسي على الوضع العسكري بالمنطقة الغربية وسير العمل بها، وفق المكتب الإعلامي.

وأكد المنفي خلال لقائه مع جويلي حرصه على تعزيز الاستقرار عبر التنسيق المستمر مع رئاسة الأركان، وفق التوجيهات والتعليمات الصادرة بالخصوص.