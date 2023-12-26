الاتفاق على إدراج ليبيا بمنصة «قوى» الخاصة بتسجيل العمالة الوافدة في السعودية

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق وزير العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» علي العابد مع القائم بأعمال السفارة السعودية في ليبيا أحمد الشهري، «على إدراج دولة ليبيا في منصة (قوى) الخاصة بتسجيل العمالة الوافدة في السعودية»، وفق ما أعلنته الوزارة.

واستقبل العابد اليوم الثلاثاء في مكتبه بديوان وزارة العمل والتأهيل بطرابلس القائم بالأعمال السعودي في ليبيا، حيث أكد في مستهل اللقاء عمق العلاقات «الليبية - السعودية» ودور المملكة في تعزيزها، بحسب الوزارة.

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وقالت وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن العابد أشار خلال اللقاء إلى جهود السعودية في تنظيم الموتمر الدولي لسوق العمل الذي عُقِد أخيرًا بالرياض، لافتة إلى أنه جرى «الاتفاق على إدراج دولة ليبيا في منصة (قوى) الخاصة بتسجيل العمالة الوافدة في السعودية مما يُسهم في تسهيل حركة وتنقل المقيمين والعاملين من الليبيين في المملكة».

وأضافت الوزارة أن القائم بالأعمال السعودي أكد من جانبه، أهمية تعزيز التعاون القائم في مجالات تنمية الموارد البشرية عبر الاستفادة من الخبرات والتجارب في البلدين لتطوير سوق العمل وأنظمته، خاصة ما يتعلق منها بمبادرات ومشاريع تأهيل وإدماج الكوادر الوطنية المؤهلة بمنشآت القطاع الخاص وتنظيم سوق العمل.



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