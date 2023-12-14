العابد يشارك في المؤتمر الدولي لسوق العمل بالسعودية

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير العمل والتأهيل في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» المهندس علي العابد الرضا في المؤتمر الدولي لسوق العمل بالسعودية، بحضور وزراء العمل في مجموعة العشرين.

وتناول العابد في كلمته بالمؤتمر، التحديات التي تواجه سوق العمل على المستوى الإقليمي والدولي في ظل واقع يشهد تغيرات بشكل كبير ومتسارع، منوها بأهمية تطوير السياسات والمهارات والتدريب، وأيضاً مواكبة طفرة الذكاء الصناعي، حسب بيان وزارة العمل على صفحتها في موقع «فيسبوك».

تحديات بسبب ظاهرة الهجرة

وأضاف العابد أن هذه التحولات بحاجة إلى تعاون دولي، ولا يمكن مواجهتها بشكل منفرد، وخاصة في الدول المتضررة من الهجرة غير الشرعية، مستعرضا تجربة ليبيا في مجال التدريب والتأهيل المهني.

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وأكد أهمية دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، والإقراض لدعم الباحثين عن العمل، ودفع عجلة التنمية، والقضاء على البطالة، داعيا إلى توحيد الرؤى والتوجهات المستقبلية بشكل مؤسسي دولي، ورسم خارطة طريق لمواجهة التحديات على أساس استيعاب المتغيرات في سوق العمل الدولي المشترك.

يشار إلى أن المؤتمر يقام للمرة الأولى في السعودية بمشاركة وزراء ومسؤولين ممثلين عن 40 دولة وعدد من الخبراء الدوليين، ورؤساء المنظمات الدولية ذات العلاقة.