مباحثات ليبية إيطالية لتعزيز التعاون في مجال العمل

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير العمل والتأهيل بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» علي العابد الرضا، اليوم الثلاثاء، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل.

وأكد العابد متانة العلاقات بين البلدين وحرص الوزارة على التعاون مع شركاء العمل في جميع الملفات المشتركة، خاصة في مجال التدريب المهني لرفع كفاءة الباحثين عن العمل وتحسين مهاراتهم، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وأشار البيان إلى أن الجانبين أبديا استعدادهما لتعزيز الشراكة في مجالات الاستثمار والعمل ضمن برامج مشتركة بين البلدين.

منتدى ليبي - إيطالي في روما يناقش التعاون التجاري بين البلدين

مباحثات ليبية مغربية لتعزيز التعاون في مجالات العمل

منتدى ليبي - إيطالي في روما يناقش التعاون التجاري بين البلدين

والأسبوع الماضي، استضافت العاصمة الإيطالية روما منتدى ليبيًا - إيطاليًا بمشاركة شركات ومؤسسات من البلدين، لمناقشة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.

وخلال الفعالية، أكد سفير ليبيا في روما مهند يونس أهمية الاتفاقية الثنائية بين ليبيا وإيطاليا، المبنية على معاهدة الصداقة والشراكة الموقعة بين البلدين العام 2008.

وشدد السفير الليبي على دعم سلطات البلدين «تذليل العقبات في هذا المسار المشترك»، مؤكدا أن إيطاليا «شريكنا الاستراتيجي والتجاري الأول، وهو ما يفوق بكثير القوى العظمى الكبرى والدول الإقليمية»، وأن «20% من احتياجات إيطاليا من الطاقة تأتي من ليبيا».