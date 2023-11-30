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مباحثات ليبية مغربية لتعزيز التعاون في مجالات العمل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 04:05 مساء
مباحثات ليبية مغربية لتعزيز التعاون في مجالات العمل
العابد مع المسؤول المغربي، 30 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)
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بحث وزير العمل والتأهيل بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» علي العابد الرضا، اليوم الخميس، مع الوكيل العام لوزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات المغربي نورالدين بن خليل سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل.

ويشارك المسؤول المغربي على رأس وفد في أعمال مؤتمر وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء الذي استضافته العاصمة طرابلس هذا الأسبوع بمشاركة واسعة من مختلف الوفود الرسمية الممثلة لوزارات ومؤسسات العمل في الدول الأعضاء بالتجمع، وفق بيان صادر عن وزارة العمل الليبية.

وأكد العابد أهمية التنسيق مع المغرب لتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني والتفتيش العمالي، فيما نبه بن خليل إلى أهمية تنظيم العمالة الوافدة.

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وأشار المسؤول المغربي إلى قرب فتح بلاده قنصلية عامة في طرابلس لتقديم خدمتها للجالية المغربية والمساعدة في تسهيل إجراءات تسوية أوضاع العمالة المغربية في ليبيا.

«الساحل والصحراء» يوصي بمشاركة القطاع الخاص في مواجهة الهجرة
وفي اختتام اجتماعاتهم في طرابلس، أوصى وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ السياسات المتعلقة بالهجرة غير النظامية، والترويج لإطار قانوني يضمن توفير الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين.

وأكدوا الالتزام بخطة العمل العشرية ومكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر، وأطلقوا إعلان طرابلس الذي دعا إلى وضع إطار قانوني لحماية العمال وإنشاء إطار صحي في بيئة العمل، وتعزيز دور مؤسسات تجمع دول الساحل والصحراء، وإيجاد آلية لإعادة تفعيلها، كذلك ضرورة الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية نحو دول شمال القارة السمراء.

ودعا رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إلى الاهتمام بشكل أكبر بظاهرة الهجرة غير الشرعية، وعدم التعويل فقط على الدول الأفريقية في التعامل مع تلك الظاهرة، معربًا عن استعداد حكومته لتنفيذ أي برنامج مشترك في هذا الإطار يخدم الجميع.

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