بوريطة: المغرب يعتبر الانتخابات الحل الأنسب للأزمة المؤسساتية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن «المغرب يعتبر دائما أن إجراء الانتخابات هو الحل الأنسب للأزمة المؤسساتية» في ليبيا، مشددا على أن هذه الاستحقاقات «ينبغي أن تكون منطلقا لمرحلة جديدة في هذا البلد الشقيق، مرحلة قوامها الاستقرار والشرعية والتجاوب مع متطلبات الشعب الليبي» وفق ما نقله موقع «ميديا نيوز وان» المحلي.

وقال بوريطة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الخاص للامين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي عقب مباحثاتهما في الرباط اليوم الخميس، أن المغرب بقيادة الملك محمد السادس «يدعم بشكل مستمر جهود الأمم المتحدة لتسوية الأزمة المؤسساتية الليبية» التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.

أفضل ما يمكن التوصل إليه لإجراء الانتخابات في ليبيا

وأضاف بوريطة أن «المملكة المغربية تجدد لباتيلي دعمها ومواكبتها لكل جهوده ذات الصلة، وفق مقاربة هادئة تنبني على الثقة وعلى مساعدة الليبيين أنفسهم من أجل إيجاد حل لمشاكلهم»، مشيرا إلى أن «المصداقية والثقة التي يحظى بها باتيلي لدى كل الفرقاء الليبيين خير دليل على أن نهج الإنصات الذي يعتمده، والتقريب بين وجهات النظر في أفق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية من شأنه حل هذه الأزمة المؤسساتية».

ومضى قائلا «اليوم هناك أرضية قانونية بفضل الاجتماعات التي جرت في مدينة بوزنيقة والتي توجت بإصدار قوانين انتخابية لم تكن موجودة حينما جرى الإعلان عن الانتخابات في 24 ديسمبر 2021»، مبينا أن «هذه الأرضية وحتى ولو لم تكن مثالية فهي أحسن ما يمكن التوصل إليه لإجراء هذه الاستحقاقات الانتخابية».

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المغرب مستعد لمواكبة عملية الأمم المتحدة بشأن ليبيا

وأكد بوريطة أن المغرب، الذي احتضن عدة اجتماعات للفرقاء الليبيين، «ما فتئ وككل مرة يحرص على تقريب وجهات النظر بينهم دون التدخل في شؤونهم»، مسجلا أن بلاده مستعدة «اليوم لمواكبة الدينامية التي يريد إطلاقها باتيلي لاستكمال الأرضية القانونية الموجودة بتوافقات سياسية مؤسساتية والتي ستجعلنا ندخل في مرحلة تنفيذ التوافقات والوصول إلى إجراء الانتخابات».

وذكر بأن «المغرب يؤكد على الدوام أن تسوية الأزمة الليبية لن تتأتى من الخارج، بل ينبغي أن تنبع من الليبيين أنفسهم، وهذا ما جعله يكسب مصداقية لدى الفرقاء الليبيين»، مؤكدا أن بلاده على استعداد لدعم ومواكبة باتيلي من أجل التقدم في المسار السياسي في ليبيا، آملا أن تترجم كل الأفكار ذات الصلة إلى مبادرات ثم توافقات وحلول تقود إلى إجراء انتخابات.