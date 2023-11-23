بوريطة يستقبل باتيلي بمقر الخارجية المغربية في الرباط

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اليوم الخميس بمقر الوزارة في العاصمة الرباط الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

تأتي زيارة باتيلي إلى الرباط بعد ساعات من إعلان البعثة الأممية لدعوته قادة المؤسسات السياسية الرئيسية إلى تسمية ممثليهم للمشاركة في اجتماع تحضيري تمهيدا لعقد اجتماع يضم قادة هذه المؤسسات سيجري الاتفاق على موعدته وجدول أعماله لاحقا، وفق بيان صدر في وقت سابق اليوم.

- المنفي وتكالة يبحثان توحيد الجهود للوصول إلى الانتخابات

- القوى الغربية الرئيسية ترحب بدعوة باتيلي قادة المؤسسات الليبية للاجتماع

- باتيلي يدعو قادة الأطراف الرئيسية إلى اجتماع لتسوية القضايا الخلافية بشأن الانتخابات

وتشمل دعوة باتيلي لقادة المؤسسات الرئيسية كلا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

وبالتوازي مع هذا الاجتماع يعتزم باتيلي إجراء مشاورات مركزة مع طيف أوسع من الأطراف الليبية الأخرى كي يتسنى للفاعلين المؤسسيين أخذ مقترحاتهم حول كيفية تسوية المسائل الخلافية العالقة والتمهيد لإجراء الانتخابات بعين الاعتبار أثناء مفاوضاتهم.

بوريطة مستقبلا باتيلي بمقر الخارجية المغربية في الرباط، الخميس 23 نوفمبر 2023. (الخارجية المغربية)

بوريطة مستقبلا باتيلي بمقر الخارجية المغربية في الرباط، الخميس 23 نوفمبر 2023. (الخارجية المغربية)