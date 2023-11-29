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«وزاري الساحل والصحراء» يوصي بمشاركة القطاع الخاص في مواجهة الهجرة غير النظامية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 02:56 مساء
«وزاري الساحل والصحراء» يوصي بمشاركة القطاع الخاص في مواجهة الهجرة غير النظامية
وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء (س ص) في ختام اجتماعهم بالعاصمة طرابلس أمس الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)
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أوصى وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء (س ص) في ختام اجتماعهم بالعاصمة طرابلس أمس الثلاثاء «بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ السياسات المتعلقة بالهجرة غير النظامية»، و«الترويج لإطار قانوني يضمن توفير الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين»، مؤكدين «الالتزام بخطة العمل العشرية ومكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر».

وأطلق الوزراء إعلان طرابلس، الذي دعا إلى «وضع إطار قانوني لحماية العمال وإنشاء إطار صحي في بيئة العمل»، و«تعزيز دور مؤسسات تجمع دول الساحل والصحراء وإيجاد آلية لإعادة تفعيلها»، كذلك ضرورة «الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية نحو دول شمال القارة السمراء»، وفق وزارة العمل.

الدبيبة يدعو إلى عدم التعويل فقط على الدول الأفريقية
وانطلقت، يوم الأحد أعمال المؤتمر بحضور مكثف ومشاركة واسعة من مختلف الوفود الرسمية الممثلة لوزارات ومؤسسات العمل في الدول الأعضاء بالتجمع.

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ويوم الإثنين، دعا رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إلى الاهتمام بشكل أكبر بظاهرة الهجرة غير الشرعية، وعدم التعويل فقط على الدول الأفريقية في التعامل مع تلك الظاهرة، معربًا عن استعداد حكومته لتنفيذ أي برنامج مشترك في هذا الإطار يخدم الجميع.

وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء (س ص) في ختام اجتماعهم بالعاصمة طرابلس أمس الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)
وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء (س ص) في ختام اجتماعهم بالعاصمة طرابلس أمس الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)
وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء (س ص) في ختام اجتماعهم بالعاصمة طرابلس أمس الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)
وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء (س ص) في ختام اجتماعهم بالعاصمة طرابلس أمس الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)
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