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بالصور.. تنصيب رئاسة مؤتمر وزراء العمل بتجمع الساحل والصحراء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 04:40 مساء
بالصور.. تنصيب رئاسة مؤتمر وزراء العمل بتجمع الساحل والصحراء
من الجلسة الأولى لمؤتمر وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء (س ص) بالعاصمة طرابلس، 27 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)
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استأنف مؤتمر وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء (س ص) بالعاصمة طرابلس أولى جلساته بعد ما انطلقت أعماله صباح اليوم الإثنين. 

تسلم رئاسة الدورة الحالية وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، فيما جرى اختيار وزير النقل الغامبي نائبا لرئيس المؤتمر، وفق بيان الوزارة. واستعرضت الجلسة جدول أعمال المؤتمر وجرى الاتفاق عليه، وعُلقت الجلسة على أن تستأنف فيما بعد لتشكيل اللجان الفنية، ومناقشة ما جاء في جدول الأعمال.

الدبيبة يدعو إلى عدم التعويل فقط على الدول الأفريقية
وفي وقت سابق اليوم، انطلقت أعمال مؤتمر وزراء عمل تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس، ودعا رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة الاتحاد الأوروبي إلى الاهتمام بشكل أكبر بظاهرة الهجرة غير الشرعية، وعدم التعويل فقط على الدول الأفريقية في التعامل مع تلك الظاهرة، معربا عن استعداد حكومته لتنفيذ أي برنامج مشترك في هذا الإطار يخدم الجميع.

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ويناقش المؤتمر سبل تنظيم تدفق العمالة بين دول التجمع، بحضور ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية في ليبيا.

من الجلسة الأولى لمؤتمر وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء (س ص) بالعاصمة طرابلس، 27 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)
من الجلسة الأولى لمؤتمر وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء (س ص) بالعاصمة طرابلس، 27 نوفمبر 2023. (وزارة العمل)
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